Újabb, föld alatti részletek a repülőtéri gyorsvasútról

Több százmilliárd forintból, nagyrészt uniós forrásokból épülhet meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret is érintő új vasútvonal. Fürjes Balázs Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár nemrégiben azt mondta az ATV-nek, hogy elkészültek a tervek, és építési engedéllyel bír az a vasúti kapcsolat, amely a 100a vasútvonalból kiágazva kapcsolná be a repülőteret. Most azon dolgoznak, hogy uniós forrásokat használhassanak fel a projektre.

A magyarepitok.hu szerint egy 22 kilométeres leágazással köthetik össze Monort a repülőtérrel, és részben alagúton keresztül járhatna a vonat Kőbánya-Kispest és Monor között. Mivel a 100a vasútvonal a Budapest-Cegléd-Szolnok irányt jelenti, a beruházás a ezeknek a városoknak is jó hírt jelent majd, mert akár közvetlenül érinthetik majd Szolnokról induló járatok a fővárosi repülőteret.

A tervek szerint a beruházást 2030-a készítenék el, és a a főváros új vezetése is támogatja azt az elképzelést, hogy az országos vasúthálózatba integrálják a reptéri vasút közlekedését.

