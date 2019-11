Letarolta a babaváróhitel a lakáshitelezést

Szeptemberben 98 milliárd forintnyi babaváró hitelszerződét kötött a lakosság, jelentősen felülmúlva a lakáshitelek 76 és a személyi kölcsönök 52 milliárd forintos összegét is, míg

az első három hónapban 277 milliárdnyi szerződést kötöttek

az előbbi termékre – írja a gazdasági szakportál, megjegyezve, a babaváró hitel mellett július és szeptember között az egyéb hitelek esetében is számottevő bővülés látható. Emögött jórészt a MÁP+ állampapírokra felvett, jórészt privátbanki ügyfelek által igénybe vett lombardhitelek felfutásának hatása áll, ez azonban állampapír-fedezet mellett október közepétől nem lehetséges, így várhatóan átmeneti hatásként jelentkezik csak a statisztikában.

Ami a hitelezés eddigi két nagy motorját, a lakáshiteleket és a személyi kölcsönöket illeti, ezek új szerződéses összege megérzi a babaváró hitel kiszorító hatását. Különösen a lakáshiteleknél érezhető ez, ahol az új szerződések összege szeptemberben 3 százalékkal,

július eleje és szeptember vége között pedig 8 százalékkal maradt el

az egy évvel korábbitól. A személyi kölcsönök esetében szeptember 24 százalékos, az említett három hónap 20 százalékos növekedést hozott – mutat rá a Portfolio.hu cikkében.

A válság előtt sem volt rá példa

A szakportál arra is rámutat: hogy még a 2008-as csúcsnál is jóval magasabbra, 300 milliárd forint közelébe kúszott a lakosság hitelfelvétele szeptemberben. A havi nettó hiteltranzakciókban is olyat látni, amilyenre még a válság előtt sem volt példa:

a hitelfelvételek volumene 183 milliárd forinttal múlta felül a hiteltörlesztésekét szeptemberben.

A háztartások hitelállománya így szeptember végén 6840 milliárd forintra rúgott, ami 12,8 százalékos éves növekedést jelent. A lakáshitelek állománya 3558 milliárd forint volt ebből, ami évi 9,1 százalékos növekedést mutat. A személyi kölcsönök állománya kezdi megközelíteni a szabad felhasználású jelzáloghitelekét a maga 853 milliárdjával, ami 30,7 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Eközben a háztartási betétállomány is tovább hasít: a 9126 milliárd forintos állomány 7,9 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

A lakossági hitelezés egészéhez hasonlóan a vállalati hitelezés is erős hónapokon megy át: az elmúlt egy évben 1138 milliárd forintnyi nettó pozitívumot mutatnak a tranzakciók. A vállalati hitelállomány ennek köszönhetően évi 13,7 százalékkal nőtt, miközben a betétállomány 6,5 százalékkal nőtt.

