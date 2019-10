4iG: jól haladnak a T-Systems megvételéről szóló tárgyalások

Jászai Gellért, a 4iG igazgatóságának elnöke az Infotér konferencián elmondta: jól haladnak a T-Systems megvételéről szóló tárgyalások. Az átvilágítás első szakasza megtörtént, az eredetileg tervezett év végi időpontig a tranzakció lezárható. Ehhez a 4iG részben kötvényt bocsát ki (erre 30 milliárdos értékig van lehetősége), részben tőkét emel. Az igazgatóság rendelkezik továbbá egy 56 millió darabos tőkeemelési felhatalmazással - mondta az InfoRádiónak Korányi G. Tamás tőkepiaci szakértő, a Napi.hu tiszteletbeli főszerkesztője.

Most a megállapodások véglegesítése folyik az eladó Magyar Telekom Nyrt.-vel.

Jászai Gellértnek jelenleg 45 százalékos, tehát meghatározó többségi tulajdonhányada van a cégben. Arra a kérdésre, hogy a fentiek ezt hogyan érintik, azt válaszolta: nemhogy csökkenni fog a 4iG-ben lévő tulajdonrésze, hanem egyenesen növelni szeretné azt.

A 4iG Nyrt. 2018-ban közel 15 milliárd forintos árbevételt ért el, azonban az idén már az első fél évben ugyanekkora volt a bevétel, 1 milliárd forint fölötti pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti eredmény (EBITDA) mellett. A harmadik negyedévre vonatkozó, de csak novemberben nyilvánosságra kerülő adatok további erősödést mutatnak majd.

Jászai Gellért elmondta: három év múlva egy évi 200-250 milliárd forint árbevételű, nemcsak Magyarországon, hanem a környező országokban is működő informatikai óriáscéget szeretne látni, a 4iG jelenlegi marzs (EBITDA)-szinttel.

Arra a kérdésre, hogy ez azt jelenti-e, hogy létrejön a magyar tőzsde ötödik blue chipje, azt válaszolta: nem szeretne címkéket, nem ez a célja, hanem hogy egy tekintélyes, nyereséges céget hozzon létre, amit, ha úgy alakul, a befektetők is díjaznak a tőzsdén - ismertette Korányi G. Tamás tőkepiaci szakértő.

Jászai Gellért arról is beszélt, hogy a 4iG vállalati stratégiája részben saját technológiai fejlesztéseken alapul, ezért több kutatás-fejlesztési programban, technológiai együttműködésekben is szeretnének részt venni - például a fintech, vagy a blockchain - területén. A másik pillér a vállalat stratégiájában a nemzetközi terjeszkedés, több nemzetközi nagyvállalattal is tárgyalnak együttműködésről "a világ keleti és nyugati feléből" is - tette hozzá.

A 4iG Nyrt. július 9-én írt alá szándéknyilatkozatot a Magyar Telekom Nyrt.-vel a T-Systems Magyarország Zrt. megvásárlásáról. A T-Systems Magyarország kis- és középvállalati értékesítési üzletága nem volt az ügylet része.