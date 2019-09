Matolcsy György: 12+1 veszély fenyeget

A jegybank elnöke kiemelte: az MNB számításai szerint 2021-re elérjük, hogy teljesen eltűnik a magyar nettó külső adósság, Magyarország az elmúlt években a legsebezhetőbb országok közül átkerült a kevésbé sebezhető országok közé. Ennek ellenére komoly kihívások, 12 plusz 1 veszély fenyegeti az európai gazdasági fejlődést, ezzel együtt a magyar felzárkózási folyamatot - jelezte.

Matolcsy György kiemelte:

egy új pénzrendszer felé haladunk, az információ és energia lehet az új pénzvilág alapja, "az adat az új arany".

A veszélyek között említette, hogy egyebek között a hard Brexit fenyegető hatása még nem múlt el, a német gazdaság lassul és számos gonddal küzd, az amerikai-kereskedelmi háború kiterjedhet új területekre, ez komolyan befolyásolhatja a magyar felzárkózást.

A magyar gazdaságnak 4 területen kell előrelépnie: az MNB által javasolt versenyképességi fordulat 330 pontját végre kell hajtani, emellett általános konjunktúra javító intézkedésekre is szükség lehet. Mivel egyes iparágak is bajba kerülhetnek, célzott iparág erősítő lépések is kellenek, a munkaerőpiaci feltételek fenntartása mellett - emelte ki Matolcsy György.

