Megüthették a főnyereményt, kincset rejt a föld mélye a szomszédunkban

Egyes becslések szerint Európában Szerbiában található a legnagyobb lítiumkészlet. Miután a világban egyre nagyobb az igény erre a ritka fémre, a mobiltelefontól a Teslági mindenhez felhasználhatják, az egyik legnagyobb bányászati vállalata, a londoni székhelyű Rio Tinto Group is vizsgálja a kitermelés lehetőségét déli szomszédunknál, olvasható a Novekedes.hu-n.

Amennyiben a szerb lítiumkészlet gazdaságosan kinyerhető, olyan hatalmas mennyiséget jelenthet –

optimista kormányzati becslések, és az előzetes feltárások arra utalnak, hogy mintegy 200 millió tonna –,

hogy segítheti az öreg kontinenst az Ázsiával, különösen a világ harmadik legnagyobb lítiumkészletével rendelkező Kínával folytatott versenyben.

A Rio Tinto, valamint a Jadar Lithium nevű kutatóvállalkozás jelenleg vizsgálja a szerb lítiumkincs mennyiségét. Bár a bányászat kezdetéig több év is eltelhet, a Jadar Lithium elnöke már most arról beszél, hogy Szerbia ipari központtá is válhat a bányászattól kezdve a finomításon át egészen az akkumulátorgyártásig.

Nyitókép: Pexels.com