Szokjunk hozzá az egyre drágább sertéshúshoz!

Az élősertés árát a világpiac határozza meg, a magyar árak szerződésekben hozzá vannak kötve a nyugat-európai, leginkább a német árakhoz. Az afrikai sertéspestis kínai terjedése robbanást idézett elő a világpiacon, így Magyarországon is jelentős alapanyag-áremelkedés ment végbe. Emellett itthon a bérnövekedés is egyre fontosabb tényező, és más kisebb elemek is növekedtek – fejtette ki az okokat a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke.

Éder Tamás szerint így összességében azzal szembesültek a magyar húsipari cégek, hogy az önköltségeik drasztikusan növekedtek, s vannak, akik nagy veszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni az elmúlt hónapokban.

Így árat kell emelni, nincs más megoldás, különben csődbe megy a társaság

– tette hozzá.

A sosem látott világpiaci folyamat eredményeként szembesülni kell azzal, hogy a magyar polcokon is érdemben fognak növekedni, némely esetben tovább növekedni a sertéshúskészítmények árai – emelte ki az elnök.

Éder Tamás arra számít, hogy a helyzet nem változik meg rövid idő alatt.

Látszik, hogy az okoknál nem időszakos problémáról van szó, hanem akár évekig együtt kell élni a ezekkel, így pedig

évekig magasabb árszínvonalat fogunk tapasztalni

– magyarázta.

Hozzátette: minderre az sem jelentene megoldást, ha az állomány növelésével önellátóvá válna az ország.

„Cél, hogy a magyar húsipar kapacitásait lehetőleg teljesen magyarországi eredetű sertésekkel lássuk el. De ha ezt el is érnénk, és nem lenne szükség behozatalra, akkor sem lehet mondani, hogy a világpiactól függetleníti tudnánk magunkat és egy hasonló világpiaci drágulás nem gyűrűzne be.”

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor