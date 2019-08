Figyelemreméltó félévet zárt a magyar Erste

Sikeres első félévet zárt az Erste Bank Hungary. A hitelállomány 2019 első hat hónapjában az utóbbi években megszokott, gyors tempóban bővült, miközben a pénzintézet tovább javította eredményességét is. Az idei első félévben az Erste működési bevételei – a nemzetközi könyvviteli szabványok szerint (IFRS) készített kimutatás alapján – több mint 12 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakában elértet, míg a bank működési eredménye kiugró mértékben, több mint 21 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Az Erste adózás előtti eredménye 22 százalékot meghaladó mértékben, 28,3 milliárd forintra nőtt az első hat hónapban, miközben az eredményt javító visszaírások összege egymilliárd forinttal csökkent az egy évvel korábbihoz képest – mondta el Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója a hitelintézet sajtótájékoztatóján.

A pénzintézet tovább javította hatékonyságát, a költség/bevétel arány az időszak végére 53,9 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 58,3 százalékról – tette hozzá. A hitelintézet sajáttőke-arányos megtérülése (ROE) 14 százalékra nőtt, míg 2018 második negyedévében 13,6 százalék volt. A megtérülés alakulásában szerepet játszik, hogy az Erste Bank vártnál gyorsabb mérlegfőösszeg növekedésére tekintettel a tulajdonosok idén tavasszal a tavalyinál kisebb mértékű osztalék kifizetésről döntöttek, ezzel tovább erősítve a bank tőke megfelelőségét.

Az Erste Bank a hitelezésben is aktív szereplő, melyet jól mutat, hogy az ügyfélhitelek állománya egy év alatt 13 százalékkal bővült, miközben a nem-teljesítő hitel ráta (NPL mutató) 4,3 százalékról 2,9 százalékra csökkent. A lakossági hitelezésben az új kihelyezések értéke 9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, a teljesítő hitelállomány ugyancsak 9 százalékkal bővült éves összevetésben. Harmati László, a pénzintézet lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese közölte: a fogyasztási típusú kölcsönöknél a kihelyezés 20 százalékkal bővült tavalyhoz képest, míg az állomány 25 százalékkal nőtt egy év alatt. Kiugró eredményeket ért el az Erste Bank mikrovállalati üzletága is. Az új kihelyezések értéke 65 százalékkal, míg az állomány 81 százalékkal nőtt tavaly június végéhez képest. A magyarországi Erste-csoport által kezelt lakossági ügyfélvagyon – befektetés és betét – 9 százalékkal közel 2800 milliárd forintra nőtt egy év alatt az idei első félév végére, ezen belül a befektetések aránya 60 százalék volt – nyilatkozta Harmati László.

Intenzív volt a növekedés a vállalati üzletágban is, a tavalyi év azonos időszakához képest a teljesítő hitelállomány 23 százalékkal bővült és elérte a 649 milliárd forintot. A vállalati hitelezés gyors bővülése mellett az állomány továbbra is rendkívül egészséges, az NPL-ráta nem éri el az 1 százalékot sem. A nagyvállalatok esetében a hitelállomány 22 százalékkal nőtt egy év alatt. A kereskedelmi célú ingatlanoknál az új folyósítások 11 százalékkal bővültek az idei első félévben az egy évvel korábbihoz képest, míg a hitelállomány 19 százalékkal bővült. A kis- és középvállalkozásoknál az új kihelyezések volumene 30 százalékkal haladta meg a korábbi azonos időszak teljesítményét. Ennek köszönhetően a kis- és középvállalkozói hitelállomány is átlagon felül, 27 százalékkal növekedett, és már több mint a duplája a három évvel ezelőttinek.

Jelasity Radován, az Erste Bank elnök vezérigazgatója pozitívnak ítéli mind a lakossági, mind a vállalati hitelezés, illetve a vagyonkezelés növekedési kilátásait. Az elektronikus fizetések bővülése is kiemelkedően magas – tette hozzá.

