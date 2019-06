Kiváló és lesz belőle dögivel – jó hír gyümölcsfronton

Sárgadinnyéből idén országszerte mintegy 500 hektárról 20 ezer tonna termés várható - ismertette Mártonffy Béla az InfoRádiónak, hozzátéve: ez nagyjából a duplája a tavalyi mennyiségnek, amikor aszály és betegségek nehezítették a termesztést. Az elnök kiemelte,

a hazai sárgadinnye-termelés felfelé ívelő időszakát éli,

ez pedig technológiai fejlődést is jelent.

A szakember úgy látja, talán már az export is elindulhat, de a fő cél természetesen továbbra is az import csökkentése harmadával a hazai áruházláncokban. Hozzátéve, a sárgadinnye termelők nagy része már egy jó termésátlaggal, 40 tonna körül termel.

A minőségről szólva megjegyezte, az első szedések tapasztalat az, hogy

egészen kiváló, aromás az idei gyümölcstermés;

ez mind a zöld húsú, mind a sárga húsú termésre igaz. Ebben közrejátszhatott, fűzte hozzá Mártonffy Béla, hogy a hűvösebb május után – melyet intenzív felmelegedés követett –, mintegy két hetet csúszott a termelés.

A boltok polcain most már a magyar termékeket lehet megtalálni, és ez várhatóan szeptemberig így is marad. Mint arról az Infostart is beszámolt, a magyar görögdinnyére sem kell tovább várni, a hétvégén elindulhat a dömping.

Mártonffy Béla arról is beszámolt, hogy nemrégiben a kamara és a termelők Olaszországban vettek részt egy tanulmányi úton, ahonnan számos termelési, válogatási, kereskedelmi és egyéb technológiai ötlettel tértek haza, amik az export lehetőségét növelhetik.

