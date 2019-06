Súlyos a helyzet, ha Irak lép, a globális kőolajforgalom harmada kieshet

Benne van a pakliban, hogy Irán meglépi a Perzsa-öbölből kivezető egyetlen tengeri út, a kőolajszállítás miatt kiemelt jelentőségű Hormuzi-szoros lezárását - fogalmazott az InfoRádióban Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója.

A térségben azután lett feszült a helyzet, hogy

Irán vélhetően két tankerhajót is megtámadt, mert helyzetük egyre kedvezőtlenebb, mióta az Egyesült Államok egyoldalúan felmondta a korábbi atomalkut.

"Ugyan Irán nagyon sokszor fenyegetett a lezárással, de eddig nem gondoltuk azt, hogy számolni kell ezzel, de a jelenlegi helyzet más; Irán eddig azért nem váltotta be a fenyegetést, mert azt gondolta, ha így tesz, saját olajexportját is megnyomorítja, de most, hogy az Egyesült Államok újabb szankciói amúgy is ellehetetlenítik az iráni olaj exportját, sokan felteszik a kérdést: mi tarthatná vissza az elkeseredett lépéstől Iránt?" - gondolkodott hangosan Tálas Péter.

A lezárás mikéntjéről elmondta, Irán elég régóta foglalkozik kis költségvetésű, hatékony módszerekkel arra, hogy nagy károkat okozzon. Ez sikerül is nekik: aknákkal, kis torpedókkal, kishajókkal közelítik meg a tankereket, ilyenre volt több példa a közelmúltban.

Tálas Péter azt valószínűsíti, hogy a teheráni katonai vezetésnek elfogyott a türelme. A szoros lezárását megelőző komoly jelnek tartaná, ha a legutóbbiakhoz hasonló tankertámadások elszaporodnának, de hozzátette: sokak szerint a mostani enyhe, kimondottan diplomácia jellegű katonai fenyegetés is már ezt mutatja.

Stratégiai helyszín

A Hormuzi-szoros stratégiai fontosságát az adja, hogy

ez a 40 kilométer szélességű tengerszakasz köti össze a Perzsa-öblöt az Ománi-öböllel. Gyakorlatilag ez a kijárat az Indiai-óceánra, így kiemelt jelentőségű a kőolajszállítási útvonalakat tekintve

- emelte ki a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, Grád Ottó is az InfoRádiónak.

A szoroson keresztül szállítják ki az Irakban, Kuvaitban, Bahreinben, Szaúd-Arábiában, Katarban, az Egyesült Arab Emirátusokban kitermelt kőolaj legnagyobb mennyisége, de a keményebb katonai fellépéssel fenyegető Irán is használja ezt az útvonalat.

Az OPEC tagországok termelését tekintve akár igaz is lehet az a becslés, hogy a globális kőolajforgalom harmada itt bonyolódik - erősítette meg az InfoRádió kérdésére a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Miután

nincsenek komolyabb alternatív útvonalak sem a szállításra,

a szoros esetleges lezárása óhatatlanul egy kínálati feszültséget eredményezne világszerte, és a kőolajárak emelkedéséhez vezetne.

Nyitókép: Pexels