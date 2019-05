Adócsökkentésre lát lehetőség az ÁSZ elnöke

A mérséklés fedezetét a feketegazdaság letöréséből származó bevételek adhatnák és az, hogy tovább bővül a gazdaság - fogalmazott az elnök. Utóbbi kapcsán megjegyezte: a gazdasági növekedés fenntartásáért elengedhetetlen az állam digitális átállása és a közszféra hatékonyságának növelése.

Domokos László a magyar gazdaság növekedését kiemelkedőnek nevezte uniós összevetésben, valamint hangsúlyozta, hogy a gazdaság bővülésének egyik fontos eleme a kifehéredés. Utóbbit nagyban elősegítették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) intézkedései, fejlesztései, elsősorban az online számlázási rendszer bevezetése és az, hogy kiterjesztették azt az adózói kört, amelynek bevallását a hatóság készíti el - tette hozzá.

Az Állami Számvevőszék elnöke kiemelte, hogy folytatni kell a fenntartható kifehérítést, az ebből származó pluszbevételből pedig ismét mérsékelni lehet az adókat. "Úgy vélem, van lehetőség további adókulcscsökkentésre. A lépés előtt azt kell megvizsgálni, melyik közteher csökkentése milyen mértékben támogatja a gazdasági növekedést" - fogalmazott, hozzátéve, hogy

a fogyasztási típusú adók mérséklésétől óva intene.

Az elnök beszélt tartalékképzés fontosságáról is, amelyet olyan világgazdasági veszélyek is indokolnak, mint a kereskedelmi ellentétek és az olajár ingadozása, illetve az Európai Unión belül zajló folyamatok, kiemelten a brexit elhúzódása. "A hazai tényezők között elsősorban az állam kiadásait érintő események fontosak. Itt megemlíthetők a családvédelmi és a versenyképességi programok, valamint a haderőfejlesztési intézkedések" - fogalmazott.

Domokos László a következő időszak fontos céljai között említette a digitalizációt és a versenyképesség fenntartását. "A digitális átállás a vállalkozásoknak és a nemzetgazdaságnak is alapvető versenyképességi kérdés" - emelte ki, hozzátéve, hogy a digitális átállás kiadásokkal jár, ahogy további befektetést igényel a korszerű eszközök használatához szükséges tudás megszerzése is. A felmerült költségekkel párhuzamosan azonban jelentősen növekedhet a hatékonyság, illetve több területen csökkenthető a termelés és a szolgáltatásnyújtás munkaerőigénye is. Alapvető kérdés, hogyan használhatóak fel a digitalizációból adódó lehetőségek a közszféra hatékonyabb működése érdekében - mutatott rá.

Szerinte nem elegendő informatikai rendszerek kialakítása és számítógépek vásárlása, fontos volna a feladatok optimalizálása és az is, hogy a bérezésnél alapvető szempont legyen az aktuális teljesítmény. "Lényeges, hogy a meglévő erőforrásokkal hatékonyan bánjanak. Ezzel együtt is nyilvánvaló, hogy a gazdasági bővülés fenntartásáért elengedhetetlen az állam digitális átállása és a közszféra hatékonyságának növelése. A magyar gazdaság az elmúlt években magasabb fokozatba kapcsolt, a lendület fenntartásához viszont áramvonalasításra van szükség" - tette hozzá.

