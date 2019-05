Bejelentés: privatizálja a kormány a tömegközlekedés egy részét

Uniós kötelezettség Magyarország számára a piacnyitás a tömegközlekedés terén, ezt kötné össze a kormány egy hatékonysági fejlesztéssel - mondta el az InfoRádióban Érsek István, a közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár.

"Szeretnénk, ha olyan rendszer alakulna ki, amely élhető környezetet tesz lehetővé. Ennek kialakítása során elsődleges szempont az, hogy

- fogalmazott Érsek István.

Az informatikai egységesítés 2020. december 31-ével zárul le, ezzel párhuzamosan zajlik a piacnyitás előkészítése, a pályáztatások előkészítése.

A piacnyitás részleteiről szólva Érsek István elmondta, nem csökkenhet az utasok biztonsága és kényelme a teljesen átalakított, rugalmas rendszerben, amelyben a Volán- és a MÁV-szolgáltatókon kívül más cégek számára is lehetővé válik a közösségi személyszállítás.

"Kormányzati döntés alapján egy hét nagy-, illetve hét kis régiót tartalmazó modell előkészítése zajlik, ezzel kapcsolatban

- tette hozzá.

Az új szisztémának már idén is láthatók lesznek részeredményei, de az érdemi munkát 2020-ban végzik el, és 2021 januárjától a mostani elképzelések szerint egy, a maitól gyökeresen eltérő közlekedési rendszerrel találkozhatnak majd az utasok.

Csökkenő uniós források

Az Európai Bizottság a 2021-2027-es időszak költségvetési javaslatában kevesebb forrást szán a közlekedésre a Kohéziós Alapból, az Európai Hálózat-finanszírozási Eszközből (CEF) és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból egyaránt, mint az előző ciklusban - mondta Tóth Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedésért felelős helyettes államtitkára szerdán, a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület konferenciáján. A javaslatról még zajlanak a tárgyalások, a felhasználás alapelvei között szerepel, hogy klímacélt kell szolgálnia, közgazdaságilag meg kell térülnie.

Elmondása szerint várható az is, hogy a közösségi közlekedési eszközbeszerzést korlátozottan támogatják majd a következő uniós költségvetési időszakban, a tervek szerint az adott operatív programból 9 százalékot lehet majd erre a célra fordítani. Arról is beszélt, hogy a fejlesztési igény jóval meghaladja majd a várható uniós lehetőségeket, ezért jól kidolgozott projektekre lesz szükség, és a vasútnál is a közúthoz hasonlóan hazai forrást is biztosítani kell a beruházásokhoz.