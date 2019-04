Átadnak egy fontos gyorsforgalmi utat Budapest közelében

A tervek szerint szerdán terelik át a forgalmat az újonnan megépült, Vác déli végétől Budapest irányába tartó bal pályára, miután az M2-es autóúton elkészült a teljes pályaoldal – olvasható a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. honlapján.

Az új pályaszakaszon 2×1 sávon haladhatnak majd az autósok 60-80 km/h sebességkorlátozás mellett.

Eközben a 2. sz. főúton is elindulnak a munkálatok: tervezetten 2019. április 23-án megkezdi a kivitelező az új körforgalmú csomópont csatlakozó ágainak építését.

Az M2 gyorsforgalmi út 29-37 km szelvényei között nem csak a bal pálya építése fejeződött be, hanem az új sződligeti és a meglévő Vác déli csomópontnál tervezett új hidak illetve a kapcsolódó felújítási munkák is elkészültek. A kivitelező elvégezte a szükséges közmű kiváltási-, vízépítési-, forgalomtechnikai-, valamint környezetvédelmi munkákat is. Az új sződligeti csomópontban megépültek az M2 autóúthoz csatlakozó csomóponti ágak, valamint a Sződ és Sződliget irányába vezető új útszakaszok is, melynek köszönhetően a régi Sződligeti forgalmi csomópont helyett Budapest és Vác irányába történő fel- és lehajtás a továbbiakban ebben a csomópontban bonyolódhat le 40-60 km/h-s sebességkorlátozás mellett.

A Dunakeszi-Fót forgalmi csomópontban a Fóti úton előre láthatóan 2019. április 17-én kezdi meg a kivitelező az M2 autóút feletti híd szegélybontási és építési munkáihoz szükséges ideiglenes forgalomtechnika kiépítését. A gépjárművek sávelhúzással továbbra is 2×1 sávon közlekedhetnek majd 40 km/h-s sebességkorlátozás mellett , azonban a gyalogos és kerékpáros közlekedés szünetel a felújítás befejezéséig.

A Vác irányába tartó pályaoldal átépítése 2019 őszére fejeződhet be.

Az új összekötő út a 2. sz. főút, valamint a kivitelezés alatt álló M2 gyorsforgalmi út új különszintű csomópontja, a Dunakeszi északi csomópont között teremt kapcsolatot.

A beruházás itt is következő szakaszába érkezett, így a kivitelező az ideiglenes forgalomterelés kiépítését követően várhatóan 2019. április 23-án megkezdi a 2 sz. főút átépítési munkálatait Dunakeszi és Göd települések között. A terelés első ütemében 60 km/h-s sebességkorlátozás mellett továbbra is 2×1 sávon haladhat a forgalom a 2 sz. főúton. A munkálatok miatt ideiglenesen lezárják a Névtelen utcát, a 2 sz. főúton Budapest irányába tartó forgalmi sáv mellett pedig ideiglenes buszmegállót alakít ki a kivitelező. Ez a forgalmi rend előreláthatóan 2019. május közepéig áll fenn.

A fejlesztés uniós és hazai forrás felhasználásával az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg.