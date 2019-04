Nagy változások jönnek a 8-as főúton

A fejlesztés célja egyrészt az útburkolat felújítása és megerősítése 11,5 tonnás teherbírásra; másrészt az elkerülő négysávosítása; illetve a lámpás csomópontok kiváltása különszintű csomópontokkal - írja a magyarepitok.hu. A 8-as főút fejlesztésének első üteme a Veszprémtől keletre eső litéri leágazás, valamint a várostól délre fekvő balatonfüredi leágazás közötti 7,3 kilométeren valósul meg két szakaszon.

Az első szakaszt 2021 decemberéig kivitelezik 4,5 kilométeren a litéri csomóponttól , a második szakasz 2022 év végéig valósul meg a balatonfüredi elágazásig tartó 2,8 kilométeres szakaszon.

Az új út kétszer két sávon, fizikai elválasztással és külön szintű csomópontokkal jön létre. A beruházásban különszintű csomópontok születnek a jelenleg jelzőlámpával működő füredi és almádi leágazásnál. Emellett a Veszprém keleti határában fekvő, jelenleg is különszintű, budapesti csomópont is átépül. A jövőben a füredi és a csatári csomópont közötti szakasz fejlesztését is tervezik.

Az első szakasszal párhuzamosan elkészül a 8-as és a 82-es utakat összekötő út is, ami a városi szabadidő- és sportközpontot szolgálja majd ki. A két főút összekötése azért fontos a városnak, mert az épülő uszodával és jégcsarnokkal, valamint a Veszprém Aréna bővítésével új szabadidő- és sportközpont jön létre, melynek biztosítani kell a közúti megközelítését.

Veszprém számára azért is fontos a fejlesztés, mert 2022-ben kézilabda Európa-bajnoki mérkőzéseknek ad otthont a város, 2023-ban pedig Veszprém lesz Európa kulturális fővárosa.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba