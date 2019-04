Tolonganak a külföldiek a somogyi ingatlanokért

Valósággal "rácuppantak" a külföldiek a somogyi ingatlanokra, és - mint a Sonline.hu írja - nem is csak a Balaton déli partján lévő ingatlanokra igaz ez.

Az országos tendencián - amely szerint egy év alatt 42 százalékkal nőtt az idegen nyelvű hirdetések böngészőinek száma - belül a főváros és Somogy megye mellett Zala és Győr-Moson-Sopron "menő".

Mint Szőlősgyörk polgármestere, Klotz Péter elmondta, az elmúlt egy évben hét ingatlanvásárlás történt a németek részéről a faluban, akad, aki oda is költözik, de akadnak, akik tovább értékesítik a vásárolt vagyonelemeket - a telepüésen egyébként összesen 70 ingatlan van külföldiek tulajdonában.

Igalon a település fürdője vonzó, amelyben az idegenajkú vendégek száma tempósan növekszik.

Potonyban is érdeklődnek külföldiek eladó ingatlanok iránt, az utóbbi egy-két évben talán egy picit többen is, mint korábban, holland és belga tulajdonos is van már a községben.

Somogyfajszon osztrák, német, francia és olasz érdeklődők vannak, Berlinből - egy ingatlanos szerint - kifejezetten sokan szeretnének idetelepülni - főként a migránshelyzet miatt.

Nyitókép: Pexels