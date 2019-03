Nem menekülhet a dió a kártevők elől

Magyarországon eddig is voltak a diónak őshonos kártevői és kórokozói, mint például a gyökereket rágó és pusztító cserebogár, de a nagy farontó lepke és a kis farontó lepke is súlyos károkat tud okozni – derül ki a Fejér Megyei Kormányhivatal szakemberei által a duol.hu számára összeállított válaszból.

A dió kártevői közül eddig az őshonos almamoly okozta a legtöbb gondot,

melynek hernyói károsítják a gyümölcsöt.

A globális áruforgalomnak és a hazaérkező, növénygyűjtő turistáknak köszönhetően Magyarországon is megjelentek a kártevők új, úgynevezett idegenhonos vagy – más szóval – adventív fajai.

Ezeknek a felbukkanása az emberi nemtörődömségnek köszönhető.

Új diókárosító molylepkefaj a dióaknázó fényesmoly, melynek első példányait 2017. augusztus 24-én fedezték fel.

Azonban még ezeknél is veszélyesebb, nagy kárt okozó fajok is léteznek. Ilyen például a nyugati dióburok-fúrólégy (Rhagoletiscompleta). Ez a faj is, mint az előző, Amerikából érkezett hozzánk, és most ez okozza a legnagyobb problémát a diótermesztőknek. Károsítása nyomán a dióbél ehetetlen lesz, összezsugorodik, megfeketedik, megpenészesedik.

Több tucat termelő Fejér megyében

Fejér megyében jelenleg 29 termelő foglalkozik diótermesztéssel, összesen 197 hektáron. A diótermesztés főleg Etyek, Lovasberény és Alsószentiván környékére jellemző.

Nyitókép: Egy dolmányos varjú (Corvus cornix) diót készül feltörni egy autó szélvédőjén 2012. november 6-án, Budapesten. MTI Fotó: Földi Imre