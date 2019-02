Újabb amerikai-kínai csúcs jöhet

Donald Trump kifejezetten optimistának mondta magát pénteken az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások jövőjét illetően, miután a - két nap óta tartó tárgyalásokat követően - a felek abban állapodtak meg, hogy vasárnapig meghosszabbítják a tárgyalások újabb fordulóját. Az amerikai küldöttséget Robert Lighthizer, az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója, a kínai delegációt pedig Liu He kínai miniszterelnök-helyettes vezeti.

Az amerikai elnök a Fehér Házban fogadta Liu He miniszterelnök-helyettest. Trump az Ovális Irodában újságíróknak azt mondta: elképzelhetőnek tartja, hogy

Megjegyezte, hogy a mostani tárgyalási forduló meghosszabbítása a kínai fél döntése volt.

"Végül is a fő döntéseket, de a kisebb döntéseket is, Hszi elnök és én hozzuk majd meg" - mondta. Hozzáfűzte, hogy "a nem túl távoli jövőben" találkozik a kínai elnökkel. "Valószínűleg márciusban" - tette hozzá.

#Trump to meet with #Chinese Vice Premier #LiuHe as #China - #US #trade talks wrap up https://t.co/4hq6PubPb7 pic.twitter.com/yK61IozNcU