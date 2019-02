Leállítják a világ legnagyobb utasszállító gépének gyártását

2021-ben gyártja az utolsót az európai Airbus a világ legnagyobb utasszállító repülőgépének számító A380-as típusból. A megrendelt példányok elkészülnek, de ezek száma is alacsonyabb a korábban vártnál.

Szerdán derült ki, hogy a Qatar Airways öt év múlva, amint lejár a lízingszerződésük, elkezdi kivonni az A380-asait. A légitársaság vezérigazgatója, Akbar Al Baker egy interjúban azt is elmondta, hogy nincs kereslet a használt óriásgépekre.

Ekkor már lehetett sejteni, hogy komoly bejelentés várható a gyártó Airbustól, ami másnap meg is érkezett: 2021 után nem készül több a hatalmas járműből - írta a BBC.

Az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy a legnagyobb megrendelő, az Emirates mintegy negyven gépet visszamondott, és korábbi megrendelését 162-ről 123-ra csökkentette.

A világ legnagyobb utasszállító gépe egyszer szállt le Budapesten, 2011 október 2-án. Az Airbus A380-ast a német Lufthansa hozta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, két órát állt a reptéren, hogy bemutassák a sajtónak. Az Airbus A380 óriásgépek 544 férőhelyesek és először 14 évvel ezelőtt emelkedtek a magasba. Összesen mintegy 230 gépet adtak el, ami jóval kevesebb az eredeti, 1200-as darabos tervnek. Többször voltak késések a gyártásban és a megrendelők bizalma emiatt is megingott. (MTI Fotó: Lakatos Péter)

Az Airbusnak több nehézséggel is meg kell küzdenie. Egyrészt 3000-3500 ember munkája szűnik meg a gyártás leállításával - esetleges foglalkoztatásukról tárgyalni fognak a beszállítóikkal -, másrészt pedig törhetik a fejüket azon is, hogy mi legyen a használt gépekkel. A cégek nem optimisták, már a Singapore Airlines flottájából kivont A380-asoknál is látszott, hogy nem igazán kelendőek, két gépet például már el is kezdtek szétbontani.

Elemzők szerint az lehetett az A380-as veszte, hogy nem tudott versenyezni a kisebb, de hatékonyabb repülőkkel, és a hosszabb távolságokra is inkább Boeig 787-es és 777-es, illetve Airbus A330-as és A350-es modelleket vettek a légitársaságok. Így tett egyébként az Emirates is, amely már idén elkezdi kivonni az első A380-asokat a flottából, és helyettük a két másik Airbus-típust állítja forgalomba - írta az Airportal. A Qatar pedig a Boeing 777 mellett döntött.

A világ legnagyobb repülőgépeinek méretei (forrás: Wikipedia/Clem Tillier)

Nyitókép: airbus.com