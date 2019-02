Minek köszönhető a költségvetési rekordtöbblet?

Az elmúlt években gyakori volt, hogy a Pénzügyminisztérium többletről számolt be, azonban a 2019 januárjának eredménye így is páratlan, 240 milliárd forinttal zárta a hónapot a költségvetés – tájékoztatott Csiki Gergely, a Portfolio elemzője, hozzátéve: ez részben annak köszönhető, hogy idén januárban mintegy 200 milliárd forinttal több adóbevétel folyt be az államkasszába, mint 2018-ban.

Költségvetési többlettel indult az év Az államháztartás központi alrendszerének 2019. január végi helyzetéről szóló gyorstájékoztató "szokásos" időben történő megjelenése előtt közleményt adott ki a Pénzügyminisztérium, amiben közölték a legfontosabb számokat is.



Ezek szerint az év első hónapjában az államháztartás központi alrendszerének egyenlege a központi költségvetés 186,5 milliárd forintos, az elkülönített állami pénzalapok 23 milliárd forintos, illetve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 35 milliárd forintos többletéből tevődött össze.

A szakértő azt is kiemelte:

223 milliárd forintos bevétel érkezett az EU-tól, a kifizetések pedig csupán 89 milliárd forintot tettek ki, így az uniós egyenleg is többletet mutatott.

Csiki Gergely szerint Varga Mihály pénzügyminiszter kijelentése, miszerint idén teljesülhet a 2019-re kitűzött hiánycél, nem elrugaszkodó elképzelés. Mint mondta: jól megalapozott az idei költségvetés, hiszen a tavalyi bázis erős volt, köszönhetően a magasabb gazdasági növekedésnek és a vártnál nagyobb adóbevételeknek köszönhetően. Az elemző kiemelte a gazdaságfehérítő intézkedések szerepét is.

