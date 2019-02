A magyar euróról beszélt Matolcsy György

A virágzó időszakokat válságok követik, a válságban gyorsan kell cselekedni, a jegybankoknak és kormányoknak szoros, stratégiai szövetségben kell fellépniük - mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Lámfalussy-konferencián hétfőn Budapesten.

A jegybank elnöke kiemelte: a 2008-tól kibontakozó pénzügyi-gazdasági válság egyik fő tanulsága, hogy gyorsan kell intézkedni, ahogy azt az Egyesült Államokban tették.

- mutatott rá Matolcsy György, hozzátéve, ezért neki is le kell vonnia a tanulságokat az eurót érintő folyamatokról.

A Hvg.hu emlékeztet arra, hogy utoljára konkrét időpontról még a Bajnai-kormány utolsó napjaiban volt szó, akkor úgy tervezték, hogy 2015 körül be lehet vezetni az eurót, miközben az ország uniós csatlakozásakor 2008, a válság kezdetekor pedig 2013 volt a céldátum.

A több jegybankelnök részvételével zajló Lámfalussy Lectures szakmai konferencia idei központi témája a következő évtizedben várható európai és ázsiai felzárkózás.

Kitüntették Novák Katalint és az EKB igazgatóságának tagját

A Magyar Nemzeti Bank által alapított Lámfalussy-díjat Yves Mersch, az Európai Központi Bank (EKB) igazgatóságának tagja, a Banque Centrale du Luxembourg korábbi elnöke, a Popovics-díjat pedig Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára kapta.



Az MNB tájékoztatása szerint Yves Mersch 1998-as megalakulása óta tagja az EKB Általános Tanácsának, az EKB Kormányzó-tanácsának pedig a legrégebb hivatalban lévő tagja.



A luxemburgi születésű jogász egyebek mellett a francia becsületrend lovagja, a University of Luxembourg tiszteletbeli professzora, több nagy nemzetközi szervezetben például a Nemzetközi Valutaalapban (IMF) és a Világbankban - képviselte országát, valamint a magánszektorban több ágazatban is tevékenykedett.



A közlemény emlékeztet arra, hogy Novák Katalin 2014. óta tölti be államtitkári pozícióját, ahol három gyermek édesanyjaként elkötelezetten képviseli a magyar családok, a fiatalok és idősek ügyét - mutatott rá a jegybank utalva arra, hogy az államtitkárt a gyermekvállalás ösztönzését szolgáló kormányzati intézkedések miatt tüntették ki.



Az államtitkár számos magyarországi elismerés mellett - például a Nagycsaládosok Országos Egyesületének díja - a Francia Nemzetgyűlés emlékérmét is elnyerte 2017-ben, illetve a Francia Köztársaság Becsületrendje lovagi fokozatával tüntették ki.



A jegybank felidézte, az euró "atyjának" nevét viselő Lámfalussy-díj célja, hogy elismerje azon nemzetközileg is kiemelkedő szakmai teljesítményeket, amelyek befolyással vannak a nemzetközi monetáris politikára.



Az MNB első elnökéről elnevezett Popovics-díjjal a kiemelkedő szakmai munkát nyújtó hazai és külföldi közgazdászokat díjazza a jegybank.