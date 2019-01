Az Audi Hungária több ezer dolgozója lépett sztrájkba

A sztrájk eredményesnek tekinthető, az Audi Hungária Független Szakszervezet elnökségi tagja, Szimacsek Tibor büszke is a munkatársaira.

Mint az InfoRádiónak elmondta, nagyon fegyelmezetten betartották a sztrájkkal kapcsolatos szabályokat 9 és 11 óra között pénteken.

"Mindkét helyszínünkön több mint 2500 dolgozó vett részt a munkabeszüntetésben,

felemelő volt látni, hogy ennyien fogtak össze és álltak a céljaink mögé" - fogalmazott Szimacsek Tibor

A szakszervezet fő követelése a 18 százalékos béremelés, illetve a cafeteriaelem bővülése, s még számos jóléti intézkedés, ami a szabadság kivételére vonatkozik. Követeléseiket a sztrájk után is tartják, s tárgyalni fognak az Audi Hungária illetékeseivel. Ha nem jutnak megállapodásra, egy hosszabb sztrájkra is sor kerülhet. A legközelebbi tárgyalási fordulóra most vasárnap kerül sor.

Az Audi Hungária mintegy 13 ezer dolgozója közül 8800-an tagjai a szakszervezetnek.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba