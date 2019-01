Fontos segítség az ügyfeleknek az MKB Banktól

"Jellemzően ez a piac, amely közvetítőkön keresztül a bankokhoz jelzáloghiteleket közvetít, úgy működik, hogy az ügyfelek - közvetítőkön keresztül - három ajánlatot kapnak, ezeket be is mutatják nekik a törvényeknek megfelelően. Az ügyfél kiválasztja a neki tetsző ajánlatot, a közvetítő bemutatja őt a banknak, aztán együtt rakják össze a jelzáloghitelt" - fogalmazott az MKB Bank által most létrehozott Jelzáloghitel Centrum jelentőségéről Sóty Balázs, az MKB külső értékesítési csatorna igazgatóság vezetője az InfoRádiónak.

Hogy mitől egyszerűbb az új eljárás, mint amihez a hagyományos fiókokban hozzá lehetett férni, arról Sóty Balázs elmondta, az ottani közvetítők - szemben az amerikai vagy az angol gyakorlattal - értékesítik a hitelt, tanácsot adnak és még a "csomagolását" is ellátják az üzletnek, nagyon gyors "kontakt" teremtődik meg.

"Transzparencia, szakmaiság, gyorsaság, dedikáltság kizárólag azoknak ügyfeleknek, akiket a partner hozzánk közvetít" - foglalta össze a legfontosabbakat Sóty Balázs.

Az MKB komoly szereplője mind a jelzálogpiacnak, mind pedig a közvetítőkön keresztüli piacnak, és a bank várakozása szerint ezzel lépéssel még erősebb szereplővé válhatnak a piacon.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba