A klímaváltozás miatt jelentősen csökkent a tejtermelés és a termékek beltartalmi értékei is - legmarkánsabban a zsír és a fehérje. Észak és Nyugat Európában 12-14%-os termeléscsökkenés volt látható, és a takarmányozási rendszer is visszaesett. (A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács közleménye erre is kitér.) Valószínű, hogy

jónéhány terjtermelő meg fogja szüntetni a tevékenységet

- állapította meg Mélykuti Tibor, a Tej Terméltanács elnöke.

Magyarországi hatások

Mélykuti Tibor bízik benne, hogy Magyarországon nem fog visszaesni a tejtermelés. Szerinte ezt csak akkor lehet megoldani, ha

az elkövetkezendő négy hónapban a nyerstej árát megemelik. Ehhez az kell, hogy az átadói árak emelekedjenek, és hogy a kiskereskedelmi láncok is emeljék a termékárakat.

2016 szeptemberében még 62-64 forint volt a tejár, de a komoly emelések hatására decemberre már 90 forint volt - emelte ki a Tej Terméltanács elnöke.

Elmondta azt is, hogy a kormánytól komoly támogatást fog kapni az ágazat 2018-ban is, ez segíteni fog a tejtermelőknek, de ezen kívül a feldolgozói ipar is fejleszt folyamatosan. Jövő év elejétől a tartós tejek áfakulcsa öt százalékra mérséklődik.

"A magyar alapanyagot szeretnénk felhaszálni. Nagyon fontos, hogy magyar termékeket vásároljanak a fogyasztók, illetve a kiskereskedelmi láncok"

- hangsúlyozta.

Hogyan hathat ez a fogyasztói árakra?

Mélykuti Tibor szerint valamilyen szinten emelkedhetnek a fogyasztói árak, ez függ attól, hogy a kiskereskedelmi láncok milyen profitot szereznek a termékeken.

"A zsíros termékek vonatkozásában a feldolgozóipar 10-12%-os emelést szeretne, a többi termék esetében pedig 5-7%-ot.

A kiskereskedelmi láncok fogják eldönteni, hogy az átadói áremelés növekedését tovább fogják hárítani a fogyasztókra, vagy sem" - vélekedett a Tej Terméktanács elnöke.

Nyitókép: MTI / Oláh Tibor