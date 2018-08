Az OTP Ingatlanbefektetési Alap vásárolta meg a MOM Park-ot

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap a 2017-ben megvásárolt WEBC, BSR irodaházak és a csepeli Sziget Center után egy újabb, jelentős kereskedelmi ingatlanról írt alá adásvételi szerződést. A MOM Park eddig a Morgan Stanley Real Estate Investing – WING - CC Real által közösen vezetett alap tulajdonában volt. Az ingatlan akvizíciója illeszkedik az Alap több éve folytatott üzleti stratégiájába, amely szerint a korábban megvásárolt „A” kategóriájú irodaházak mellett a portfoliót hasonlóan magas minőségű, jó bérbeadottsággal rendelkező, hosszú távon is jól teljesítő kereskedelmi ingatlanokkal is bővítik.

„Az elmúlt időszakban megvásárolt irodaházak mellett stratégiai célunk volt a portfolió bővítése a retail szegmens irányába, ezért aktívan kerestünk megfelelő célpontot. A MOM Park és közvetlen környezete mára egy modern, multifunkcionális városrésszé nőtte ki magát, adottságai egymást erősítik, így hosszú távon hozhat az ingatlan kedvező hozamot befektetőink számára” - nyilatkozta a tranzakció kapcsán Barna Zsolt az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő elnök-vezérigazgatója.

A MOM Park egyedi erőssége az elhelyezkedése és az elérhető szolgáltatások komplexitása. Szűken vett környezete egyike Budapest legnagyobb vásárlóerővel rendelkező kerületeinek, emellett a forgalomra pozitív hatással van, hogy a környéken magas kihasználtságú irodaházak is találhatók.

Az összesen mintegy 17.500 négyzetméternyi kiadható irodaterülettel és 30.000 négyzetméternyi kiadható üzlethelyiséggel rendelkező MOM Park bérlői mixe kiegyensúlyozott, jellemzően multinacionális, nemzetközileg ismert vállalatok, komoly hátterű cégek szerepelnek a bérlői listán. A bevásárlóközpont bérlői összetétele jól illeszkedik a környező lakosság magas szintű igényeihez. A népszerű nemzetközi márkák mellett egyre több exkluzív üzlet is megtalálható a kínálatában. A mostani tranzakció része a bevásárlóközponttal egyidőben és annak részeként épült „A” kategóriás irodaház is, amely a legalacsonyabb üresedési rátájú dél-budai területen helyezkedik el. A magas presztízsű lokációt a környéken zajló fejlesztések is visszaigazolják.

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő szakembereinek várakozásai szerint az ingatlanpiac felívelő ciklusa még kitart, ezért az OTP Ingatlanbefektetési Alap továbbra is vételi oldalon marad. Keresi az Alap befektetési stratégiájának megfelelő, jó lokációval, kedvező bérlői mix-el és alacsony üresedéssel bíró kereskedelmi ingatlanokat Budapesten és vidéken egyaránt. Az OTP Ingatlanbefektetési Alap forgalmi adataiból jól látszik, hogy egyre több befektető szeretne részesedni ebből a lendületből: az Alap vagyona idén júliusban már meghaladta a 310 milliárd forintot.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László