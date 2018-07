Bezuhant a Facebook, új irány jön a cégnél

A Cambridge Analytica politikai elemző és tanácsadó céghez fűződő adatkezelési botrány is szerepet játszhatott abban, hogy a Facebook használóinak száma az elemzők által vártnál kevésbé nőtt.

A világ legnagyobb közösségi hálózatát működtető, kaliforniai székhelyű vállalat azt közölte, hogy az aktív felhasználók száma a június végéig tartó időszakban

havi 2,23 milliárd volt, ami ugyan 11 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest, de elmaradt az elemzői várakozások átlagában szerepelt 2,25 milliárdtól.

A Facebook használóinak száma havi és napi szinten stagnált az Egyesült Államokban és Észak-Amerika többi részén, miközben szerényen csökkent Európában. Az előző időszakhoz képest 377 millióról 376 millióra olvadt az aktív felhasználók száma, a napi bejelentkezések pedig 282 millióról 279-re csökkentek. A felhasználók ugyanis a Facebook helyett egyre inkább a Messengert, az Instagramot és a WhatsAppot használják, ezekkel viszont nem keres annyi pénzt a cég, mint magával a Facebookkal.

Emellett valószínűleg az nem tetszett a befektetőknek, hogy a menedzsment egyértelművé tette: alacsonyabb lesz a bevételnövekedés és a profitabilitás a következő időszakban.

Új irány, új tervek

A Facebook arra figyelmeztetett, hogy

a következő néhány negyedévben lassul a bevétel növekedése részben annak hatására, hogy több új, egyelőre kevésbé nyereséges terméket vezet be a piacra.

A cég viszont éppen a napokban rukkolt elő új londoni székháza látványterveivel, mely kétszer akkora (57 ezer négyzetméteres) lesz, mint a jelenlegi. A székház London egyre felkapottabb környékén, a King’s Cross-on épül, ahol a Google is most építkezik. A székházban színház, 1700 négyzetméteren pedig boltok lesznek, a Facebook 2021-ben költözik be - írta a Dezeen-re hivatkozva a hvg.hu.

Pénzügyileg nem olyan rossz, de nőttek a költségek A Facebook a második negyedévről 5,1 milliárd dollár, részvényenként 1,74 dollár nyereséget jelentett, ami 31 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál, és meghaladta a szakértők által várt részvényenkénti 1,71 dollár profitot.

A cég bevétele 42%-kal, 13,23 milliárd dollárra nőtt, kisebb lett az elemzői várakozások átlagában szerepelt 13,34 milliárd dollárnál. A költségek alaposan megugrottak: miközben a bevételek 42%-kal emelkedtek, addig a működési költségek 50%-kal 7,4 milliárd dollárra emelkedtek, a költségek a bevételek 56%-át vitték el a második negyedévben, az operatív marzs pedig az egy évvel korábbi 47-tel és az előző negyedévi 46-tal szemben már "csak" 44% volt a második negyedévben - írta a Portfolio . A költségek megugrása részben arra vezethető vissza, hogy a Facebook a korábbinál jóval alaposabban odafigyel a felhasználók személyiségi jogaira, és arra is, hogy mit posztolnak a júzerek, ennek pedig költsége van.

Nyitókép: MTI/EPA/Michael Reynolds