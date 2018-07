Magyarországon is megtörtént a nagy ugrás

A legnagyobb magyarországi távközlési vállalat mutatta be Budapesten, Krisztina körúti székházában a készülő leggyorsabb és legmodernebbnek tartott hálózatfejlesztést használó kapcsolatot. A Telekom rendezvényén az 5G-s hálózat segítségével egy nagyobb drónt is működésbe hoztak. A cég új vezérigazgatója, Rékasi Tibor beszédében kifejtette, hogy az ügyfelek mellett a cégnek az innováció a legfontosabb, ezért is mutathatták be elsőként a meghatározó kapcsolatot.

"Az 5G nem egy evolúció, hanem egy revolúció, nem egy lépcsőfok előre, hanem egy hatalmas ugrás,

hiszen olyan plusz lehetőségeket hoz a hálózaton keresztüli alkalmazások tárházába, amelyek valódi forradalmat jelentenek nekünk" – mondta a cégvezető.

Az új hálózatnak idővel az öngyógyításra és az önszervezésre is képesnek kell lennie, hiszen rövidesen okos eszközök tízmilliárdjai használják majd az évtized végére elkészülő hálózatfejlesztést – közölte a Magyar Telekom hálózatfejlesztési igazgatója, Tremmel János.

"Először az életünkben elsősorban nem embereknek, hanem gépeknek fogjuk ezt a hálózatot építeni, persze áttételesen magunkat az emberi társadalmat szolgáljuk,

hiszen az 5G több, mint egy rádiós technológia, az 5G egy egész vertikum, ami át fogja majd venni a gépi tanulást, a big datát, a felhőalapú technológiákat és a kiterjesztett valóságot is" - jelezte Tremmel János.

Az igazgató hozzátette, mostanra a mobilforgalom több, mint 90%-a 4G hálózaton zajlik, így gyors az átmenet. Az első európai valós 5G-s kapcsolatot sem sokkal ezelőtt, tavaly októberben mutatták be Berlinben.

A mostani bemutatón demonstrálták, hogy a hálózati innováció a valós idejű távdiagnózissal, vagy éppen a drónnal történő kimentésnek köszönhetően az emberi élet megóvásában és az egészségügyben is kulcsszerepet játszhat.

Nyitókép: Pixabay