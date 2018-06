Már a forint ellen is spekulálnak

Tesztelik a jegybankot a spekulánsok. Rég nem látott magasságokban járnak a hazai állampapírhozamok, a befektetők már a rövid állampapírok és a forint ellen is spekulálnak - írja a Világgazdaság.

Lendületesen emelkednek a magyar állampapírhozamok, és a hozamgörbe is egyre meredekebb. A rövid referenciaráták márciusban még negatívak voltak, most már az egyéves hozam 0,4, a három hónapos csaknem 0,2 százalék körül jár - írja a Világgazdaság. A hosszú hozamok is jelentősen emelkedtek. A tízéves állampapírral például az év elején még 2 százalék alatti hozammal kereskedtek a másodpiacon, jelenleg már 3,5 százalék fölött van a hozama, a 15 éves referenciaráta pedig megközelíti a 4,3 százalékot.

A múlt héten az egyéves diszkontkincstárjegyek (dkj) szerény érdeklődés mellett 0,4 százalékos átlaghozammal keltek el az aukción.

Legutóbb 2016 novemberében volt hasonlóan magas a hozam.

A tízéves magyar államkötvényből utoljára május 24-én volt aukció, akkor még 3,11 százalékos átlaghozammal fogytak el a hitelpapírok, ami nem egészen egyéves csúcsnak számít. A múlt hét előtti héten 15 éves kötvényt bocsátott ki aukción az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 3,96 százalékos átlaghozam mellett, ami 16 havi csúcsnak felel meg.

A hozamgörbe főleg azért válik egyre meredekebbé, mert a jegybank a korábbi jelzéseivel szembemenve láthatóan elengedte a hosszú kamatokat – magyarázza Forián-Szabó Gergely, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója. Van persze némi nemzetközi hatás is a háttérben, hiszen a feltörekvő piacokkal kapcsolatos aggodalmak az utóbbi időben erősödtek, de nem ez volt az elsődleges.

A hosszú lengyel állampapírhozamok például az elmúlt hónapokban még csökkentek is, miközben a magyar hozamelvárások megugrottak. Úgy tűnik, felerősödött a spekuláció a magyar állampapírok ellen.

„Tesztelik a magyar jegybankot, hogy mire reagál, és mire nem” – mondja Forián-Szabó. Első körben a hosszú hozamok mentek fel, de most már a rövidekre és a forint ellen is spekulálnak.

A magyar állampapírpiac további sorsa a szakértők szerint egyértelműen a Magyar Nemzeti Bankon (MNB) múlik majd. A jegybank holnap tartja a következő kamatdöntő ülését, a piac egyelőre nem számít az alapkamat emelésére.