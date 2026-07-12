Sok motoros bedől ennek a tévhitnek, pedig könnyű így bírságot begyűjteni

A motoros közösségekben újra fellángolt a vita: több településen is parkolási díjat kérnek a kétkerekűek után, ami sokak szerint jogellenes. A valóság azonban jóval árnyaltabb, és egy félreérthetően megfogalmazott jogszabály miatt rengetegen rosszul tudják, mikor kell fizetniük – írja a boon.hu.

Igaz, hogy a motorosok több kedvezményt is élveznek a közlekedés során, így például bizonyos esetekben a járdán is megállhatnak, ez azonban nem jelenti azt, hogy fizetős zónában automatikusan mentesülnek a parkolási díj kifizetése alól is. A félreértés oka egy 1988-as közlekedési törvény, amely a várakozási díjak felső határát szabályozza. A jogszabály név szerint említi a személygépkocsikat, valamint a három- és négykerekű motorkerékpárokat, azonban a klasszikus kétkerekű motorokról nem tesz említést.

Ezt sokan úgy értelmezik, hogy nem vonatkozik a parkolási díj a kétkerekű motorokra, holott a törvény valójában nem ezt mondja.

A parkolási díjakat nem a KRESZ, hanem az adott önkormányzatok és parkolóüzemeltetők szabályozzák. Ez azt jelenti, hogy településenként eltérő lehet a gyakorlat. Van, ahol a motorosok díjmentesen parkolhatnak, máshol azonban ugyanúgy fizetniük kell, mint az autósoknak.

Több ilyen példa is akad az országban: Balatonfenyvesen és Hollókőn is kérnek parkolási díjat a motorosoktól, de hasonló a helyzet Bogácson is. Szilvásváradon az erdészeti fizetőparkolóban külön díjtétel szerepel a motorkerékpárok számára, ráadásul egy egész napos parkolásért ugyanannyit kell fizetni, mint egy személyautó után.

Jelenleg nincs Magyarországon olyan országos jogszabály, amely kimondaná, hogy a kétkerekű motorkerékpárok minden közterületi parkolóban ingyen várakozhatnak

– emeli ki a lap, hozzátéve, hogy az üzemeltető dönthet úgy, hogy a motorosok díjmentesen parkolhatnak, nem pedig törvényi kötelezettség írja elő.

A szakemberek szerint éppen ezért nem tanácsos automatikusan arra hivatkozni, hogy a motorosoknak nem kell parkolási díjat fizetniük. Ha az adott parkoló szabályzata vagy a kihelyezett tábla szerint a motorkerékpárokra is vonatkozik a díjfizetés, annak elmulasztása könnyen bírságot vonhat maga után. Ezért érdemes minden esetben ellenőrizni indulás előtt a helyi parkolási szabályokat, és akkor az úti célunknál nem érhet minket kellemetlen meglepetés.