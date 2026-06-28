Meddig áll el az élelmiszer a hűtőben, ha elmegy az áram? – tippek, tanácsok

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) oktatási programja hasznos gyakorlati tanácsokat nyújt az áramszünetek idejére a hűtést igénylő élelmiszerek megóvásához, valamint az élelmiszer-biztonsági kockázatok csökkentéséhez. Áramkimaradás vihar, műszaki meghibásodás vagy a szolgáltató által előre tervezett karbantartás miatt bármikor előfordulhat, ezért érdemes tisztában lenni azzal, hogy melyek a legpraktikusabb teendők ezekben a helyzetekben.

A Nébih elnökhelyettese az InfoRádióban elmondta: áramszünetkor a legfontosabb alapszabály, hogy

nem szabad nyitogatni a hűtő és a fagyasztó ajtaját, csak a legszükségesebb esetben tegyünk így.

Érdemes feljegyezni az áramszünet kezdetének időpontját. A 4 órás szabály szerint egy zárt ajtajú hűtőszekrény körülbelül négy órán keresztül képes megtartani a megfelelő hőmérsékleti tartományt. A fagyasztók ennél hosszabb ideig tartják a hideget: egy teljesen feltöltött fagyasztó akár 48 órán át, míg egy félig megpakolt fagyasztó körülbelül 24 órán keresztül képes a megfelelő hőmérsékletet fenntartani.

Helik Ferenc azt tanácsolja, hogy legyen a hűtőszekrényünkben hőmérő, amivel bármikor ellenőrizhetjük a benti hőmérsékletet. Ha például valamilyen hálózatjavítás miatt előre jelzik az áramszünetet, akkor

érdemes jégakkumulátorokat beszerezni, illetve palackokban vizet lefagyasztani a fagyasztóba.

Ha ezeket időben behelyezzük a hűtőszekrénybe, biztosítani tudjuk az ideális hőmérsékletet.

Miután az áramszolgáltatás helyreáll, Helik Ferenc azt javasolja, hogy mindenképpen nézzük meg, milyen értéket mutat a hőmérő. Ha ez az érték megegyezik a korábbi időszakban mért hőfokkal, akkor nincs teendő. Ha viszont felmelegszik a hűtőszekrény, és a hőmérő 4 foknál magasabb hőmérsékletet jelez, akkor nagyon oda kell figyelni, ugyanis ha ez az állapot legalább két órán keresztül fennáll, az élelmiszerek már kockázatosak lehetnek fogyasztás szempontjából. A Nébih elnökhelyettese figyelmeztetett: ilyen esetben senki ne kóstolja meg a hűtőben lévő élelmiszereket, ételeket, hanem alaposan meg kell nézni, milyen az állaguk, illetve meg kell szagolni azokat.

Ha azt vesszük észre, hogy a termékek például nyálkásak, akkor semmiképpen ne fogyasszunk belőlük.

Helik Ferenc hangsúlyozta: az ideális hőmérséklet a hűtőben plusz 4, a fagyasztóban mínusz 18 fok. Ilyen hőmérsékleten garantálható a termékek megfelelő ideig való felhasználhatósága. Hozzátette: ha a fagyasztóban elhelyezett termék az említett 48 órán belül még teljesen kemény, nem olvadt fel és tapintásra azt érezzük, hogy nincs probléma vele, akkor az áramszünet után is felhasználható vagy fogyasztható. A Nébih elnökhelyettese megjegyezte: a hűtőkhöz hasonlóan a fagyasztókba is lehet kapni hőmérőt, ami segít az eligazodásban.

Tudatos felkészüléssel és az alapvető szabályok betartásával áramszünet esetén is nagyobb biztonságban tudhatjuk a hűtést igénylő élelmiszereinket. Ezzel nemcsak az élelmiszer-eredetű megbetegedések kockázata csökkenthető, hanem az élelmiszer-pazarlás is mérsékelhető.

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