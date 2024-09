Komoly védelmet tervez felhasználói számára a Google a hamis képek ellen

A mesterséges intelligencia által generált képek néha annyira valódinak tűnnek, hogy ember legyen a talpán, aki leleplezi a hamisítást. Van viszont erre valóban professzionális megoldás: az Adobe, az Arm, az Intel, a Microsoft és a Truepic együttműködése révén kialakított Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) - írja a hvg.hu.

Egy nyílt szabványról van szó, ami lehetővé teszi, hogy a képekhez, videókhoz, egyéb digitális tartalmakhoz metaadatokat fűzzenek, és információt szolgáltassanak arról, ki hozta létre a tartalmat, milyen módosításokon ment keresztül és hol jelent meg először.

Mint írják, a C2PA különösen fontos szerepet játszhat a mesterséges intelligencia által generált tartalmak hitelességének igazolásában. A deepfake-ek és más mesterséges intelligencia által generált tartalmak egyre valósághűbbek, így egyre nehezebb megkülönböztetni őket az eredeti tartalmaktól.

A szabvány segítségével viszont lehetővé válik annak vizsgálata, hogy mesterséges intelligencia hozott-e létre egy adott tartalmat.

Hozzáteszik, megnyugtató lehet a tudat, hogy a Google is benne van a C2PA csapatában, ugyanis a legtöbb kép után még mindig a Google-keresővel vadásznak. A legújabb értesülések szerint most egy új funkció bevezetésére készül a keresőóriás, amely segít különbséget tenni a valódi és a manipulált képek között a keresési eredmények között. Nemrégiben egy frissítést is megosztott a vállalat ezzel kapcsolatban, a szabványt a következő hónapokban építi be a termékeibe.

Ez konkrétan azt jelenti, hogy hamarosan a Google keresési eredményei között szerepelni fog egy frissített "about this image" funkció, amely tájékoztat arról, ha egy képet mesterséges intelligencia eszközökkel hoztak létre vagy szerkesztettek. A későbbiekben hirdetési rendszereibe is integrálnák a C2PA metaadatokat, és azt is vizsgálják, hogyan továbbíthatnák a C2PA-információkat a YouTube-on a nézőknek, amikor a tartalmat kamerával rögzítik.

A C2PA szabvány széles körű elterjedése egyelőre még kicsit problémás, mivel jelenleg csak néhány kameramárka (néhány Leica és Sony fényképezőgép) és szoftveralkalmazás támogatja a hitelesítési adatokat.

Azonban ígéretet tett a Nikon és a Canon is a C2PA szabvány átvételére, és továbbra is várják, hogy az Apple és a Google beépítse a C2PA támogatást iPhone-okba és az androidos eszközökbe.

Laurie Richardson, a Google bizalomért és biztonságért felelős alelnöke úgy véli, bár nincs mindenki számára megfelelő megoldás, az iparági együttműködés elengedhetetlen, mivel a származás megállapítása összetett és termékenként változó. Hozzátette, további szolgáltatókat és gyártókat is a C2PA tartalom-hitelesítő adatainak átvételére fognak biztatni.