Ezekről a helyszínekről még lenyűgözőbb volt a magyarországi sarki fény - videó, galéria

Az elmúlt napok napkitöréseinek hatására rendkívül erős, G5-ös kategóriájú geomágneses vihar érte el a bolygót, amely pénteken naplemente után gyönyörű fényjátékot eredményezett a légkörben. Ez aztán, bár kisebb intenzitással, de megismétlődött szombat este is.

A legszebben a tavak mellett látszódott a jelenség, a vízben tükröződő fényjáték látványa felejthetetlen:

Sarki fény (aurora borealis) látható az északi égbolton a Balaton felett a fonyódi magaspart felől fényképezve 2024. május 10-én este. MTI/Varga György

A sarki fény a Balaton felett a fonyódi magaspart felől fényképezve 2024. május 10-én este. MTI/Varga György

Sarki fény a tópartról Gyékényesen (Forrás: Időkép/koszeva)

A rekorddöntő pénteki jelenségről az M1 Híradója is beszámolt:

Világszerte színpompássá vált az égbolt az erős mágneses sugárzás hatására, számos helyről érkeztek fotók a sarki fény megjelenéséről. Alább az MTI válogatása, itt pedig a Reuters gyűjtése látható.

Németország:

VIDEO: The Northern Lights illuminate the skies above Germany and the United Kingdom as the most powerful solar storm in more than two decades strikes Earth. pic.twitter.com/g1T2z4BxD2 — AFP News Agency (@AFP) May 12, 2024

Stonehenge, Egyesült Királyság:

After 9 failed attempts over ten years my wishes came true last night at @EH_Stonehenge - I put in an 8 hour shift until sunrise and left with a massive smile. Timelapses currently being processed and will post next week. #Auroraborealis #Stonehenge #tenthtimelucky pic.twitter.com/SHeOf3T8JB — Chad Gordon Higgins (@theferalclock) May 11, 2024

