Itt vannak az ünnepek és ez a pezsgőfogyasztásunkon is nagyon látszódik

Megközelítőleg 20 millió palack pezsgő fogy el évente Magyarországon, ami azt jelenti, hogy fejenként két palacknyit iszunk meg egy év alatt. Csomay András az InfoRádióban elmondta: a pezsgő alapvetően ünnepi italnak számít, a legtöbbször valamilyen jeles alkalomból vagy családi eseményeken fogyasztjuk. Ugyanakkor hozzátette: az elmúlt 10-15 évben történt ebben némi változás idehaza, és már nem feltétlenül csak ünnepeken nyúlnak a magyar emberek a pezsgő után. „Sőt, vannak most már olyan fogyasztók is, akik egy átlagos péntek vagy szombat este is kipukkantanak egy palack pezsgőt, hogy egy kicsit megünnepeljék a hétvégét” – fogalmazott a marketingszakember.

Mivel szezonális termék a pezsgő, az éves fogyasztás körülbelül 60 százaléka az esztendő utolsó egy-másfél hónapjára összpontosul.

Csomay András közölte: a magyarok többsége a karácsonyi, szilveszteri időszakban hörpinti a legtöbb pezsgőt, mert ekkor lehet a legmeghittebben megélni a fogyasztásához kapcsolódó rituálékat.

A fogyasztók ízlését tekintve jelentős változásokat lehet észrevenni, ugyanis Csomay András tájékoztatása szerint egyre kedveltebbek a magyarok körében is a száraz pezsgők. Megjegyezte, hogy alapvetően édesszájúak vagyunk, és ez tetten érhető a pezsgőfogyasztásban is, mert továbbra is az édes pezsgők „viszik a prímet”, az elmúlt több mint egy évtizedben azonban „elindult egy nagyon komoly trend a szárazosodás felé”. Ennek megfelelően

a félszáraz, a száraz, az extra dry, illetve az egyre kedveltebb brut fajta is nagyon népszerűvé vált,

és „kezdik maguknak kihasítani az egyre nagyobb szeleteket a tortából”.

Ha bármilyen társaságban szóba kerül a pezsgő, a legtöbben azonnal Franciaországra gondolnak, ahol számos régióban van nagy kultusza a fogyasztásának. Mint az sokak számára ismert, a pezsgő Champagne tartományból indulva hódította meg az egész világot. Csomay András szerint ugyanakkor az olasz Proseccót és a spanyol Cavát is nagyon sokan szeretik világszerte, de az olyan hagyományos szőlő- és bortermelő országokban, mint például Németországban vagy Ausztriában is rendkívül közkedvelt a pezsgő.