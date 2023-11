Bereczki Csaba: álomszerű, hogy világbajnok lett a Carassia pezsgő

Hogyan kezdődött a pezsgőgyártás Kárászteleken?

A pincészet Kárásztelken található. Kárásztelek egy kis katolikus magyar falu a Szilágyságban, nagyjából a határtól 80 kilométer távolságra, Szatmár és Nagyvárad között körülbelül félúton. Történelmileg is ez egy fehérbortermő vidék, tehát egy hűvös klímájú vidék, pezsgőkészítés jelentős mértékben az a kommunizmusban történt a régióban. Egy közeli kisváros, Szilágysomlyó, ahol volt valamikor a somlyai pezsgőgyár, ahol készítették ezeket a pezsgőket, és Kárásztelek határában nagyjából 300 hektár szőlőterület volt ekkor, és az egyik fő beszállítója volt a somlyai pezsgőgyárnak. A privatizáció után ezek a szőlőterületek megszűntek, viszont a 2000-es évek elején járt itt Gál Tibor, a híres egri borász. Ő volt az, aki megálmodta ezt a pezsgőpincészetet ezen a domboldalon. Sajnos ő már a kivitelezésben nem tudott részt venni, viszont egy lelkes csapat továbbvitte az ötletet, és 2011-ben megtörtént a telepítés 22,4 hektáron, illetve 2013-ban elkészült a pincészet.

Milyen természeti adottságok segítik elő azt, hogy erről a területről kifejezetten pezsgőnek való szőlő tökéletes kerüljön ki?

Az egyik fontos szempont az, hogy ez egy hűvös vidéknek számít. Ez mindenképp szükséges ahhoz, hogy frissebb, könnyedebb, magasabb savtartalmú borok készülhessenek. Illetve maga a domboldal, ez a terroir nagyon különös. Ez a falu határában a legmagasabb pont, egy teljesen déli kitettségű domboldal, picit amfiteátrum alakban helyezkedik el, és a szőlő kellős közepén található a pince is. A sorok mind hegy-völgy irányúak. Továbbá, ami nagyon fontos tényező, az a talaj. A Szilágyságnak ezen részét hívják még kristályszigetnek is, mivel nagyon különleges talaj van, ami egy üledékes kőzet, csillámpalának hívják. Ez egy ásványos kőzet, ami mindenképp hozzájárul minőségben a végtermékhez, illetve a felszíni talaj agyagos, ami szintén nagyon jó talaj szőlőtermesztésre.

Mennyire számít az egyedülállónak, hogy a pezsgőkészítés minden egyes mozzanata az ott helyben történik?

Ez nagyon fontos szempont. Óriási előny az, hogy a pince a kezdetektől fogva úgy lett kitalálva, megépítve és felszerelve, hogy itt hagyományos módszerrel pezsgő készülhessen, illetve, hogy maga a terület kellős közepén van, így nagyon gyors a feldolgozás. A leszüretelt szőlő fél óra alatt bekerül a pincébe és fel lesz dolgozva. Ez óriási előny, de van hátránya is, hogy egy teljes tagban található a teljes ültetvény: ha bármilyen természeti csapás – gondolok itt jégesőre – ér minket, akkor gyakorlatilag a teljes területet érinti. Ilyen év volt a 2016 is, sajnos.

Az, hogy kiválóak az adottságok, az, hogy tudatos volt ez a telepítés, azt jelenti, hogy nem is volt igazán rögös az út egészen azokig a sikerekig, amelyeket most már évek óta elkönyvelhet a Carassia pezsgő, vagy azért voltak rögök azon az úton?

Voltak bukkanók szakmailag is, meg mint vállalkozás is, de mindezeken túltettük magunkat is, mivel egy fiatal, dinamikus csapat vagyunk, így mondhatni, együtt fejlődtünk a pincével, a pincészettel, és mindenki saját magáénak érzi, és ez szerintem nagyon fontos ahhoz, hogy ez így működhessen.

Most már évek óta folyamatosan halmozzák a nemzetközi sikereket. Mit tart a legnagyobb titoknak?

Ez egy nagyon jó kérdés. 2017-ben jöttünk ki az első pezsgőnkkel, egész addig csendes borokat, illetve gyöngyöző borokat készítettünk, ugyanis a nulladik perctől nem lehet pezsgőpincészetnek pezsgője, mivel időbe telik, hogy elkészüljön. Ami nagyon nagy meglepetés volt, hogy már az első pezsgővel nyertünk egy ezüstérmet a pezsgő-világbajnokságon, és igazából azóta minden évben begyűjtünk valamilyen díjat. Több aranyunk is van már, gyakorlatilag minden tételünkkel hazahoztunk már valamilyen érmét. Ezenkívül meg különdíjakat is beszereztünk, amire nagyon büszkék vagyunk. 2018-ban megkaptuk a feltörekvő pince különdíját, illetve 2021-ben kaptunk egy elnöki különdíjat, de a legnagyobb eredmény az idei, amikor is kategóriagyőztes lett az egyik tételünk. Ez egy 2017-es Blanc de Blancs, ami 60 hónapos seprős érleléssel készült, és ez lett a verseny legjobb a blanc de blancs-, ami egy óriási elismerés. Titok igazából szerintem nincsen. Sok minden kell ahhoz, hogy ez működjön, hogy összeálljon, és úgy gondolom, hogy itt ez megtörtént. Fontos maga a termőhely, fontosak a fajták, a felszereltség, a szakmai tudás, a csapat, ezek kellenek ahhoz, hogy ezeket az eredményeket tudjuk hozni évről évre.

Mit hoznak ezek az elismerések a pincészet életébe? Azon túl, hogy persze hatalmas nagy presztízs, nemzetközi szinten is, de miben lendítik még előre így a mindennapokat?

Szakmailag ezek óriási elismerések, ha a pezsgő világáról beszélünk, akkor ez a verseny! Bármilyen eredmény, amit itt elérünk ebben a világban, a legnagyobb elismerés. Néha picit ilyen álomszerű is az egész, de próbálunk két lábbal a földön maradni és menni előre. Ugyanakkor ez óriási felelősség is, de ha gyakorlatilag évről évre sikerül valamiféle díjat elhozni, akkor az talán kijelenthető, hogy csak jól csinálunk valamit, működik a dolog.

A francia-olasz vetélytársak, ahol azért ismertebb kultúrája van a pezsgőkészítésnek, mint ezen a vidéken, hogyan vélekednek ezekről a sikerekről?

Nagyon elismerőek. Korábban is, még a jelentősebb eredmények előtt is rendszeresen látogattam vagy látogattuk a Champagne-t. Viszont nagyon nehéz volt bekerülni olyan nevesebb házakhoz, ahol igazából nem turistaként kezelik az embert, de az első eredmények után nyitott kapu várt bármelyik háznál, ahova bekopogtattunk Champagne-ban, és onnantól kezdve nem mint turistával beszéltek velünk, hanem mint szakmabeli kollégával. Az én szempontomból ez a legdirektebb eredménye. Nyilván piaci szempontok is fontosak, és biztosan van jelentőségük ezeknek az eredményeknek, de ez nyilván sokkal nehezebben mérhető. Több megkeresésünk van külföldről is, és úgy kezdik a bemutatkozást, hogy látták, vagy hallották, hogy jól szerepeltünk, és szeretnének velünk dolgozni.

Nagy büszkeség?

Óriási büszkeség.