Veszélyessé vált több korábbi kedvenc windowsos program - lista

A régi, de már nem használt programok jobb esetben csak helyen foglalnak a számítógépen, kevésbé jó esetben "teleszemetelik" a gépet és lelassítják annak indulását. Rossz esetben azonban az elavult programokat feltörik, és azok kémkednek a felhasználó után, titokban kriptobányászkodnak vagy vírusokat engednek be a számítógépre.

A PC World összeszedett néhány programot, ami ha még ott van a valaki windowsos gépén, törölheti is.

Adobe Flash Player, Shockware Player, Silverlight: az a közös bennük, hogy bár egykor szinte létfontosságúak voltak, rengeteg biztonsági rést találtak bennük, amiket igazán soha nem sikerült kijavítani. Ma már a böngészők tiltják az ilyen beépülőket, és jobb, ha maguk a programok sem maradnak a gépeken.

Java: egy átlagfelhasználónak csak nagyon-nagyon ritkán van szüksége erre, már csak 1-2 webes szolgáltatás és program van, ami ezt a környezetet igényli, azok is főleg szoftverfejlesztőknek. A Chrome és a Firefox nem is támogatja már.

Quicktime: Az Apple lejátszószoftvere MacOS-en még számít, de a windowsos kliens 2016 óta nem frissült, "vége van". Gyorsan törölni érdemes a pc-kről, mert a Trend Micro mérnökei több biztonsági rést is felfedeztek benne, amiket dokumentáltak és ki is adtak. Az iTuneshoz ez nem szükséges, ha pedig videolejátszóra van szükség, a portál szerzője a VLC-t ajánlja.

Toolbarok, böngésző-kiegészítők, gyártói programok: Telepített windowsos laptopokon gyakori, hogy a gyártók hasznosnak vélt programokkal terhelik a rendszert. Ezek nagy része azonban teljesen felesleges az összeállítás szerint, sőt általában rossz hatással vannak a gép teljesítményére. Tessék gyomlálni!

Plusz 1, a uTorrent: a torrentkliens még most is népszerű, pedig nem kellene használni, ugyanis sok baj volt-van vele. Nemcsak a túl sok reklámmal lehet gond, hanem az is előfordult, hogy titkos kirptobányászaton kapták a feltört programot.

