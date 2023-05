A depresszió társadalmi költségei hatalmasak – mondja a szakértő

A közösségi típusú beavatkozások lényege, hogy a megelőzés, az ellátás és a rehabilitáció feladataiban az egészségügyi intézmények mellett különböző szervezetek vagy magánszemélyek is részt vállalnak – ismertette a Végeken Egészséglélektani Alapítvány vezetője. Székely András szerint ez a típusú segítségnyújtás itthon is hatékonyan működik.

"A 80-as évek elején Magyarország messze világelső volt az öngyilkosságok számában, akkor tízmillió lakosra több mint 4900 tragikus eset jutott. Manapság ez a szám 1500-1600 között alakul, ami még mindig nagyon sok, hiszen egy is sok – jegyezte meg a szakember –, de mindazonáltal jelentősen javult a helyzet. Ebben némi megtorpanást, illetve romlást eredményezett a koronavírus-járvány, de azóta ismét csökken az öngyilkosságok szám, de legalábbis stagnál."

Az öngyilkosságok többsége mögött valamilyen kezeletlen mentális zavar áll.

A depresszió nem feltétlenül vezet öngyilkossághoz – tíz érintett emberből egy vet véget az életének –, de mindenképpen komoly kockázati tényező

– hangsúlyozta Székely András.

A depressziónak ugyanakkor egyéb negatív következményei is vannak: jelenleg a második legfontosabb munkaképesség-csökkenést jelentő tényező a fejlett világban, aminek népgazdasági költségei hatalmasak. Nem pusztán a kezelés, hanem a hozzá társuló betegségek, az alacsonyabb munkaképesség és a kieső munkaidő miatt, holott a depresszió gyógyítható.

"Mind a genetikai, mind a környezeti tényezők meghatározzák azt, hogy ki lesz depressziós és ki nem, illetve mikor. De az életkor előrehaladtával az esélye nő" – mondta Székely András. Megjegyezte: a férfiaknál sok esetben eltérők a tünetek, gyakorta pedig ez áll az alkoholizmus hátterében, így viszont nem depresszióként kerül be a statisztikákba.

Végül arra is kitért, hogy öngyilkosságnál kifejezetten veszélyeztetettek a középkorúak, de az idősek körében is magas az előfordulásának az aránya. Fontos továbbá, hogy a depresszió a fiatalok körében is előfordul, ami miatt esetükben

a balesetek után az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok.

A Végeken Egészséglélektani Alapítvány vezetője szerint itt mutatkozik meg a közösségi megközelítés, az egymásra figyelés jelentősége. Ha egy fiatalnak ugyanis van kivel megbeszélni a problémáit, akkor idejekorán kiderül, hogy ilyen súlyos gondolatokkal küzd.

Ha segítségre van szüksége

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

Nyitókép: Unsplash.com