Kezdődik az allergiaszezon, a szakorvos elmondta, mit érdemes tenni

A korán virágzó fák pollenszórása egyre többeknél okoz légúti panaszokat. Bár ilyenkor sokan egyszerű megfázásra gondolnak, a háttérben valójában allergiás reakciók állnak.

"Az allergiás nátha leggyakoribb tünete a vizes orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, orr-torok-szemviszketés. Ezek közül legalább kettőnek kell jelen lenni ahhoz, hogy az allergiás nátha diagnózisára gondoljunk" – mondta Krasznai Magda, a Doktor24 fül-orr-gégész, allergológus szakorvosa.

A kellemetlen tünetek csökkentése érdekében

érdemes mielőbb elkezdeni a megfelelő gyógyszer szedését.

"Az antihisztaminhoz fordulhatunk, és ezt a családorvossal is meg lehet beszélni, aki gyógyszert ír föl. Ha a patikába bemegyünk, akkor ott is nagyon széles spektrum vár ránk akár tabletta, akár orrspray formájában. Ha még ez sem elég, akkor szemcseppek is vannak" – mondta a szakorvos.

"Hordjunk szemüveget, mossuk a hajunkat rendszeresen. Ilyenkor mindig javaslom az orrmosást, ami azért hasznos és jó, mert a nyálkahártyán megtapadt pollenszemcséket, a levegőszennyező anyagokat eltávolítjuk, és nem irritálja a nyálkahártyát, nem alakítja ott ki az allergiás gyulladást, nem mélyíti el" – javasolta Krasznai Magda.

Emellett érdemes követni a folyamatosan frissülő pollenjelentéseket, és figyelni az egészséges életmódra is, amivel megelőzhetjük az állapot súlyosbodását – mondta Krasznai Magda fül-orr gégész, allergológus szakorvos.

Az allergia tüneteiről és kivédésükről ebben az Aréna-beszélgetésben tudhat meg részleteket:

