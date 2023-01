Ürge-Vorsatz Diána: ha nem változtatunk, egyre gyakrabban számíthatunk szélsőséges időjárásra

Másfél évvel ezelőtt Kanadában és az Egyesült Államok északi területein is 50 fok körüli hőmérsékletet mértek napokon keresztül. Ürge-Vorsatz Diána, a környezettudományok doktora, a CEU professzora szerint ez is az ember okozta éghajlatváltozás egyik következménye lehetett.

A változások miatt például azok az áradások, melyek eddig évszázadonként egyszer jöttek, most már egy évtizeden belül kétszer is előfordulnak. Egyre gyakrabban számíthatunk szélsőséges hőmérsékletekre, ahogy ezt most is tapasztalhatjuk világszerte.

"Az éghajlatváltozás következtében az északi-sarki jég sokkal gyorsabban olvad, mint valaha gondoltuk. Ennek eredményeképpen az északi félteke légkörzési viszonyai megváltoznak" – mondta. Különösen legyengült az az áramlási rendszer, ami az Északi-sark fölötti hideget fenntartja, és ez a hideg télen sokszor a kontinensek fölé csúszik. Ugyanakkor a meleg felmegy akár az Északi-sarkig.

A mostani helyzet is ezt mutatja:

Oroszországban rendkívüli hideg van, viszont Európában sokáig dekkol a meleg.

A professzor szerint lehetséges, hogy ez az éghajlatváltozás eredménye, de ezt az összefüggést még nem bizonyították.

A megújuló energia használata ugyan jó irány az éghajlat radikális megváltozása elleni küzdelemben, de korántsem elégséges. "Csak annyira terjed, mint amennyire az összenergiakereslet amúgy is nő, és az összes fosszilisenergia-felhasználás viszont nem csökkent. Reménykedünk abban, hogy ez elkezdődik végre, viszont nagyon drasztikusnak kellene lenni ahhoz, hogy az éghajlati paraméterekben is észrevegyük" – mondta.

Ürge-Vorsatz Diána véleménye szerint tehát nem elég csak a megújuló energia egyre dinamikusabb elterjedése, hanem nagyon fontos mérsékelni az energiakereslet növekedését, esetleges az összenergia-keresletet. A professzor a lehetséges megoldások közé sorolta a korszerű szigetelés kiépítését, amely az energiatakarékos passzívházak alapját is adja. Ezzel jelentősen csökkenthető a fűtési költség, ugyanis jelenleg Európában az összes energiafelhasználás fele megy el az otthonok melegen tartására.

Nyitókép: Pixabay