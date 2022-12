Ilyen időjárással fordulunk rá a karácsonyra

Írországtól nyugatra markáns ciklon örvénylik amelynek melegszektorában egészen északra is enyhe levegő áramlik, ennek köszönhetően Írországban és Anglia északi felén, sőt Skócia egyes részein is 10 fok közelébe melegszik fel a levegő délutánra, az Ibériai-félszigeten pedig nem ritkák a 15 fokos maximumok. A Brit-szigeteken és Bretagne-ban pedig emellett többfelé érdemi mennyiségű eső is esett az előző 24 óra során.

Eközben Közép-Európa felett anticiklont figyelhetünk meg, emiatt a térségben rétegfelhős, párás, és napos területek egyaránt vannak.

A Kárpát-medencében és attól északra hideg van, nem csak a Kelet-európai-síkságon, hanem még Lengyelországban sem ritkák a -5 fok alatti csúcsértékek és a -10 fok alatt minimumok.

Kedd estig a Kárpát-medence fölött fokozatosan leépül a magasnyomás, és a nyugat-európai ciklon előoldalán a magasban már jóval enyhébb levegő érkezik hazánk fölé.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -6 és -2 fok között valószínű, de a tartósabban derült északkeleti tájakon ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden -1 és +5 fok között valószínű.

Kókai Ádám meteorológus a videóban kimondja, hogy

a fehér karácsony esélye a nullával egyenlő.

A hét közepétől melegedés kezdődik, az éjszakai fagyok is megszűnnek szinte mindenhol, akár 10 fok fölötti maximumok is jöhetnek.

