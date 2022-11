A Twitter már nem üldözi a koronavírussal kapcsolatos dezinformációkat

A hamis információk terjesztésével kapcsolatos általános alapelveiken nem változtattak, de november 23. óta a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatás elleni irányelvei már nem élnek - írja a BBC.

A kifejezetten a koronavírussal kapcsolatos téves információk terjesztésére vonatkozó szabályrendszert olyan fiókokkal szemben alkalmazták, amelyek bizonyíthatóan megtévesztő információt osztottak meg, és jelentős károkat okozhatott. A jelentős károk alatt például más felhasználók koronavírusnak való kitettségét vagy a közegészségügyi rendszerben okozott károkat értették.

Az öt csapás elve alapján ha valaki egyetlen alkalommal oszt meg nem helytálló információt, nem tesznek irányában semmilyen lépést,

de ha ez ötször bekövetkezik, akkor órákra, napokra, vagy akár örökre felfüggeszthetik a fiókját.

A rendszer nem volt tökéletes, de Stephen Griffin, a Leedsi Egyetem orvosi karának munkatársa szerint megnyugtató volt a tudat, hogy 2020 óta sok ezer dezinformációt terjesztő fiókot távolítottak el. Most azonban azok is visszatérhetnek a platformra, akik korábban notóriusan állítottak valótlanságokat a vírussal kapcsolatosan. A Twitter új tulajdonosa, Elon Musk korábban maga is terjesztett téves információkat a pandémiáról.

Visszaállították például Marjorie Taylor Greene amerikai kongresszusi képviselőnő januárban betiltott személyes fiókját. Felhasználók milliói szavaztak a felfüggesztett fiókok visszaállítására egy Twitter-szavazáson, amelyet Elon Musk kezdeményezett: az új tulajdonos a Twittert a szabad online véleménynyilvánítás központjává teszi.

A szakértők szerint a változtatás súlyos következményekkel járhat, ha

a téves információk elriasztják az embereket a védőoltástól

és a továbbra is terjedő SARS CoV-2 elleni egyéb intézkedésektől.

Nyitókép: Pixabay