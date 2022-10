Ifjabb Szepsy István: a tradíció és a megújulás egyszerre kell a boraink sikeréhez

A kontinens legjobb borászatának választották a Szepsy Pincészetet Firenzében, a Golden Vines Awards díjkiosztón, idősebb Szepsy István pedig bekerült a Hírességek Csarnokába. Ifjabb Szepsy István megkeresésünkre jelezte, hogy fontos céljuk marad a folyamatos megújulás és a prémium tokaji borok fejlesztése, ugyanakkor arról is beszélt, hogy ebben az ágazatban is okozhat súlyos nehézségeket az energiaválság.

Nagyon fontosnak tartja, hogy az elismerést külföldi szakemberek ítélték oda, de erősíti a presztízsét a korábbi díjazottak névsora is. Nagy dolog szerinte, hogy a francia, olasz, spanyol, német márkák között magyar is felmerülhet. Úgy látja, a két elismerés megerősíti azt, hogy helytálló az, amit ők gondolnak a magyar, illetve a tokaji borról.

„A borvidékeknek világszerte van egy olyan nehézsége, hogy nehezen tudnak megújulni, mert nagyon tradícióhoz kötött a borkészítés. Ebben a változó világban fontos, hogy meg tudjunk újulni, és a megújulást mindig úgy kell tervezni, hogy ugyanezekben a pincékben, ugyanezeken a szőlőhegyeken, ugyanezekkel a szőlőfajtákkal mégis speciálisabban kell elkészíteni azt, ami már több száz éve készül a borvidéken. A magasabb értékek kiemelése, ami termőhelyhez köthető, vagy a fajta speciális bemutatása az, ami elsősorban ahhoz vezetett, hogy a szakma felfigyelt a márkánkra” – mondta a megújulás lehetőségeiről Ifjabb Szepsy István. Id. Szepsy István és ifj. Szepsy István borászok mádi otthonukban 2022. október 18-án. Két nappal korábban Firenzében a II. Golden Vines Awards díjátadón id. Szepsy Istvánt választották a Golden Vines Hall of Fame legújabb tagjává és a Szepsy Pincészet lett Európa legjobb borászata. MTI/Szigetváry Zsolt

De a megújulás nem jöhet létre olyan évjárat nélkül, amelyik támogatja az erőfeszítéseket, ez náluk a 2017-es volt, azon kívül a fajtaismeret, a termőhelyek és a technológiák speciális ismerete kellett, hogy egy időbe essen.

„2017-ben két olyan aszút tudtunk készíteni, ami egy-egy különleges parcellának a termése Tokaj történelmi dűlőiből, Mádról, a Szent Tamás és a Becsek dűlőkből,

ezek megfelelő korú ültetvényei, mindent a megfelelő technológiai időben meglépve, olyan hordóba és akkor palackozva, úgy érlelve, ahogy jó. Ezeknek a 2020-as megjelenése volt az, ami segítette azt, hogy a márka magasabb szintre lépjen” – vázolta fel a kitöréstörténetet a borász.

A díjról elmondta, hogy pénz nem jár vele, a járulékos anyagi előnyök most jelentkezhetnek, de ezt még csak most élik meg, ilyen nemzetközi platformon korábban sosem szerepeltek. Ifj. Szepsy István borász a család mádi pincészetében 2022. október 18-án. Két nappal korábban Firenzében a II. Golden Vines Awards díjátadón édesapját, id. Szepsy Istvánt választották a Golden Vines Hall of Fame legújabb tagjává és a Szepsy Pincészet lett Európa legjobb borászata. MTI/Szigetváry Zsolt

Abban bízik, hogy a díj hatására változik a fogyasztói kör, hogy szélesebb körben ismertek lesznek a boraik. A fejlesztéseik az eddigi vonalat követik majd, két olyan tokaji borkategória van, ami nemzetközileg leginkább fejleszthető,

a száraz fehérborok, a száraz furmint, ami segít az aszú újrafelfedezésében,

a másik pedig maga a tokaji aszú.

További fontosak is vannak, például a késői szüretelésű szamorodni, de ez a kettő kiemelt jelentőségű, ezek hozhatják a következő elismeréseket, ezek finomhangolása zajlik majd a következő időszakban. A Szepsy Pincészet dűlője Mád határában, a kép előterében ásványokban gazdag, kiváló talajjavító hatású vulkanikus riolittufa kőzet 2022. október 18-án. Két nappal korábban Firenzében a II. Golden Vines Awards díjátadón id. Szepsy Istvánt választották a Golden Vines Hall of Fame legújabb tagjává és a Szepsy Pincészet lett Európa legjobb borászata. MTI/Szigetváry Zsolt

A borászat nehézségeivel kapcsolatban elmondta, hogy a világjárvány is rossz helyzetet teremtett a vendéglátóhelyek bezárásával mindenhol a világban. Most jön az energiaválság, részleges, vagy teljes bezárásokra számít.

„Ez a prémiumborok értékesítésében kulcsfontosságú, mert bizonyos árszint felett az üzletláncokban való értékesítés elképzelhetetlen” – szögezte le Ifjabb Szepsy István. Mint mondta, most mindenki retteg, hogy a prémiumborok piacát hogyan gátolják az energiaproblémák.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt