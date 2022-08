Egészen újfajta okostelefonos kijelzők jöhetnek

Nagy trenddé vált az elmúlt években a szokásos 60 Hz-nél magasabb képfrissítési sebességű kijelzők mobilokba és táblagépekbe való beépítése, hiszen ezekkel simábbnak hathatnak a panelen látható mozgások, például a weblapok görgetése vagy a mobiljátékokban való kamerapásztázás.

Ez azonban rengeteg energiát emészt fel, csökkentve az akkumulátor üzemidejét.

Az Origo azt írta, hogy a Samsung most előállt egy új szabadalommal, amely szerint olyan kijelzőket kíván készíteni, amelyek felülete egyszerre többféle sebességgel is frissíthető. Ezt a képernyő felosztásával érné el, az egyes területeken pedig egymástól függetlenül volna állítható a képfrissítés sebessége.

Egy felosztás lehetne például böngészéskor a böngészőablak és a menüsorok szétválasztása a képfrissítés szempontjából, de van javaslat a képernyő háromfelé osztására is. Ezt mutatja be a szabadalomhoz csatolt illusztrációs kép is, amelyen az egyes részek egymástól különállóan 30 / 60 / 120 Hz sebességeken frissülnek. GalaxyClub.nl

Nyitókép: Tirachard/Getty Images