Allergológus: most nem ildomos várni a bevált szerekkel

A helyzet tragikusan rossz, miután számottevően melegebb van, mint szokott, és a kánikula ráadásul hirtelen jött – jellemezte az allergiások helyzetét Nékám Kristóf allergológus, klinikai immunológus, aki szerint „kinézve az ablakon”, momentán nincs olyan tényező, amiről azt lehetne mondani, hogy könnyebbséget fog hozni a következő hónapokban.

Mint jelezte, a fűpolleneknek a vége felé vagyunk, bár az elmúlt napokban még bőven voltak a levegőben, viszont hamarosan a gyompollenek veszik át az „uralmat”. És noha a parlagfű virágzása még nem mérhető, de a közeli napokban ez is bekövetkezhet, ami a szárazsággal megint csak nagyon rosszat fog tenni az allergiás betegeknek – jegyezte meg.

Az aszály megakasztotta ugyan az allergén növények virágzásának végét, a gyomnövények nem száradtak ki annyira, hogy ne tudnának regenerálódni.

Ha pedig a meleg időhöz csapadék is párosul, nagyon magas lesz a gyompollen-szám,

emelte ki Nékám Kristóf.

A klinikai immunológus azt is közölte – bármennyire is nem szeretnek gyógyszerek előre „betárazásról” beszélni –, a jelenlegi helyzetben azok az allergiások, akiknek várhatóan erősödő tüneteik lesznek a következő napokban-hetekben, mindenképp szerezzék be a korábbiakban bevált medicinákat, mert

ha így folytatódik az időjárás, szükség is lesz rájuk az utolsó szemig.

A pollenkoncentráció mellett – a szárazság miatt – a levegő szennyezettsége, különösen a nagyvárosokban szintén nagyon magas, így jelenleg az allergológus nem lát más kiutat az érintettek számára, minthogy a jól bevált gyógyszerek szedését már most kezdjék el és ne várják meg az erős tüneteket.

