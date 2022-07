A szárazság miatt veszélybe kerültek az olasz ételek

Olaszországban a szárazság jelentősen visszafogja a terméshozamokat, és akár 50 százalékkal megemelheti az árakat. Olyan népszerű ételek importja kerül veszélybe, mint az olívaolaj, a rizottó rizs és a passata – írja a Portfolio.

Kylie Holland, a Mintec piackutató csoport vezetője a The Guardiannak azt nyilatkozta, hogy az olasz olívaolaj-termelés 20-30 százalákkal maradhat el a tavalyi évétől. A globális olajkínálat meglehetősen beszűkült, ugyanis a forró spanyolországi időjárás miatt a talaj nedvessége kritikusan alacsonnyá vált, ami becslések szerint 15 százalékkal csökkenti a termés mennyiségét. A szakember szerint a korlátozott kínálat miatt emelkedni fognak az árak, ami már most nyilvánvalóvá vált, hiszen az olasz extra szűz olívaolaj 28 százalékkal kerül többe a két évvel ezelőttihez képest.

Az aszály mellett jelentősen befolyásolja a termelést az ukrajnai háború, mivel az országban napraforgómag-és olívaolajat állítanának elő, ráadásul a délkelet-ázsiai pálmaolaj beérkezése is nehézkessé vált.

A szárazság a déli gyümölcsöket is érinti: veszélybe került a sárgabarack, az őszibarack és a körte terméshozama is. Hasonlóan a gyümölcsökhöz a rizs és a paradicsom beszerzése is drágult, ezért az importáló cégek kénytelenek lesznek más alternatívákban gondolkodni. Jason Bull, az Olaszországból rizst és paradicsomot importáló Eurostar Commodities vezérigazgatója szerint a helyzet drámaira fordult: nincs hó az Alpokban, a folyók és a tavak is kiszáradnak.

"A gazdálkodók folytatják az ültetést, de attól tartanak, hogy a növények elpusztulnak a talajban, mivel nincs táplálékuk"

– mondta.

A paradicsom ára várhatóan szintén emelkedni fog, a rizs pedig legalább 20%-kal drágul az októberben betakarított termés esetében.

A szárazság hatására Olaszországban öt régióban rendkívüli állapotot hirdettek ki, és szükségalapok igénybevételét jelentették be.

Olaszország legnagyobb mezőgazdasági szakszervezete, a Coldiretti szerint az aszály az ország mezőgazdasági termelésének több mint 30 százalékának gazdaságát fenyegeti a Pó-völgyben. Az aszályos időjárás nem jellemző Észak-Olaszországra, ezért a helyi gazdák egyelőre nem rendelkeznek olyan öntözőrendszerrel, ami ilyen mértékű szárazság esetén segítséget jelentene.

