Mostantól több ezer budapesti rendőr felügyeli Sanyit - videó

Örökbefogadta a BRFK állománya a Sanyi névre (nem) hallgató pápaszemes pingvint a fővárosi állatkertben. Az állat korábban - a rendőri leírás alapján - "szökést" kísérelt meg.

A pingvint a Dózsa György útról kellett visszahozni, de a rendőrök szerint "I think this is the beginning of a beautiful friendship".

Két hónap telt el azóta, hogy a fővárosi állatkert 30 fős pingvinkolóniájának tavaly novemberben született példányát a BRFK két rendőre a Dózsa György úton begyűjtötte. A szabálytalanul közlekedő pápaszemes pingvin kis kalandja óta óriási népszerűségnek örvend, közel 120 jelképes örökbefogadója lett az elmúlt hetekben, a sorba pedig most a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) is beállt.

Szerdán a pingvinnel szemben intézkedő két fővárosi rendőr látogatást tett Sanyinál a délelőtt tízórási látványetetésen, ahol átvehették a BRFK nevében az örökbefogadási oklevelet. A fővárosi rendőrség szoros együttműködésben dolgozik a Fővárosi Növény- és Állatkerttel, nem először vállalt nevelőszülői szerepet, korábban egy zebrát fogadott örökbe.

Hanga Zoltán, a fővárosi állatkert szóvivője, a hirado.hu-nak elmondta, hogy Sanyi az állatkert egyik nagy kedvence, bravúros szökése óta pedig a hétköznapi látványetetéseken mindenki csak őt keresi, ezért egy megkülönböztető szalagot is kapott, valamint a kifutója elé egy információs tábla is kikerült, hogy könnyeben be lehessen azonosítani az állatkert 007-esét.

A szóvivő hozzátette, hogy Sanyi esete nem egyedi. A pingvinek 4-6 hónapos korukban olyan kíváncsivá válnak, hogy igyekeznek minél inkább felfedezni a környezetüket. Két hasonló eset is történt már az állatkert történetében. A hetvenes években a Felvonulási téren, most az Ötvenhatosok terén csípték nyakon a szökevény pingvint, húsz éve pedig a trolimegállóig jutott egy kalandvágyó példány.

A fővárosi állatkert évente kétszer „szülői értekezletet” tart az örökbefogadók számára, ahol találkozhatnak kedvencük gondozójával, aki beszámol az örökbe fogadott állat hogylétéről, szokásairól. Az örökbefogadás minimális összege 10 000 forint adomány, az összeg befizetése egyéves nevelőszülői tagságra jogosít. A támogatás befizetését követően a nevelőszülő egy névre szóló oklevelet kap – amely tanúsítja az örökbefogadást.

Nyitókép: Pixabay.com