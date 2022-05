Nem akármilyen szőlőtőkék érkeztek Tokaj-Hegyaljára

Pascale Andréani Franciaország magyarországi nagykövete és Stumpf István, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke pénteken elültette azon szőlőtőkék egyikét, amelyek Sauternes-ből érkeztek. A franciaországi Bordeaux-i borvidékről származó oltványokat a Tokaji Kutatóintézet Szőlészeti és Borászati Kutató Nonprofit Kft. fajtagyűjteményének tarcali Szarvas-dűlőjébe telepítették - közölte az egyetem.

Tolcsva és a Bordeaux-i Sauternes 2021-ben kötött testvértelepülési együttműködést. A két borvidéki településre hasonló tulajdonságok jellemzőek, úgymint

a botrytis cinerea (az aszúsodásért felelős gomba) jelenléte, az édes borok készítése és a szőlő minőségét meghatározó terroir.

Ennek eredményeként Franciaországból tíz-tíz, a Bordeaux-i borvidéken honos semillon, sauvignon blanc és muscadelle szőlőoltvány került Tarcalra, hogy a Tokaji borvidéken eresszen gyökeret. A partnerség jegyében a közeljövőben Tokaj-Hegyaljáról is érkeznek furmint és hárslevelű tövek a Sauternes-i helyszínre.

Az egyetem közleménye szerint péntektől a térség oktatási intézményei "gyümölcsöző" kapcsolatot alakítanak ki az Université de Bordeaux-on működő Institut des Scienses de la Vigne et du Vin-nel (ISVV) is. A francia intézmény szintén jeleskedik a szőlészet-borászat kutatásában. A további együttműködés kapcsán mind a THE oktatóinak és hallgatóinak, mind az ISVV munkatársainak lehetősége nyílik széles körű szakmai tapasztalatcserére, ösztöndíjak elnyerésére.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila