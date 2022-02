Internetbiztonságról szóló képregénypályázatot hirdettek gyerekeknek

A gyermekmentő szolgálat közleményében úgy fogalmaz, nagy öröm volt számukra, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem támogatása jóvoltából idén személyesen is találkozhattak a meghívottakkal, hisz tavaly a Covid-járvány miatt csak online formában tudták megrendezni ezt az eseményt. Így február 8-án közel 100 fő vett részt a magyarországi Biztonságos Internet Napon.

A SID célja, hogy az Európai Unió Safer Internet Program (SIP) akciótervének keretein belül közel 200 országban ugyanazon a napon hívja fel a figyelmet az internet szükségességére, előnyeire és veszélyeire. Nagy informatikai cégek, civilszervezetek, pedagógusok, gyerekek és szüleik fognak össze, hogy együtt mutassanak rá a világháló fontosságára, és fogalmazzák meg annak pozitív, illetve negatív hatásait. A SID idén 19. alkalommal került megrendezésre szinte a világ minden országában – olvasható.

Együtt egy jobb internetért!

Az idei SID társszervezője a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) volt, magyarországi együttműködő partnerei a Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NBSZ NKI), a Quadron Kibervédelmi Kft., a T-Systems Magyarország és a Google voltak.

„Nagy öröm számunkra, hogy idén végre offline rendezhettük meg a programot” – mondta Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke. Kiemelte, hogy az internet helyes használata mindannyiunk közös felelőssége, ezért is fontos, hogy már gyerekkorban elkezdjük ennek tanítását. Ez a tudás egész életünket befolyásolni fogja. Az egész éves oktatáson túl ez a nap lehetőséget teremt arra is, hogy a gyerekeket olyan hasznos tartalmak felfedezésére és létrehozására buzdítsa, melyeket később a családban, iskolában, barátokkal, majd a munkájuk során is tudnak használni – tette hozzá és egyúttal megköszönte a társszervezőnek és az együttműködő partnereknek, hogy a SID kampány mellé álltak. Gordon Eszter/NGYSZ

Az eseményen a vendégeket házigazdagént Krasznay Csaba, az NKE Eötvös József Kutatóközpont Kiberbiztonsági Kutatóintézet intézetvezetője köszöntötte, aki elmondta, hogy második évébe lépett a Covid-19 pandémia nyomán elindult globális digitalizáció, és két év egy gyermek életében rendkívül hosszú idő. Sok szülő érezheti úgy, hogy belefáradt gyermeke online tevékenységének figyelésébe, és bármi is történjék, inkább ráhagyja. Közben viszont olyan változások történtek, akár a közösségimédia-szolgáltatások, akár a gyermekek ellen irányuló kiberbűnözés területén, melyek

éppen hogy a fokozott figyelmet és odafigyelést indokolnák.

Az Európai Unió Biztonságos Internet Napja egy jó lehetőség arra, hogy a szülőkben újra tudatosítsuk, hogy a kibertér cseppet sem lett biztonságosabb az elmúlt években – hangsúlyozta.

Az eseményen előadást tartott: Bencsik Balázs, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának igazgatója, Bíró Pál, a Google Magyarország Country Managere, Solymos Ákos, a Quadron Kibervédelmi Kft. kiberbiztonsági szakértője, Lénárt Vivien, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet szakértője, Stecher Tamás, a T-Systems Senior Presales biztonsági specialistája, Gyulai Lóránd Tibor, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet szakértője és Dr. Csalár Dorina, az NMHH hotline jogi ügyvivője.

A közlemény kitér arra is, hogy az NBSZ Nemzeti Kibervédelmi Intézet évek óta támogatja a Biztonságos Internet Napot. Az intézet számára kiemelkedően fontos a lehető legszélesebb internetes közösség megszólítása. Az online világ olyan különleges tereppé vált, ahol valamennyi korosztály együtt van jelen. Nap mint nap találkozunk olyan új technikai vívmányokkal, új digitális eszközökkel, amelyek hamar a hétköznapjaink részévé válnak, kényelmesebbé, élhetőbbé téve a mindennapjainkat. Az internethasználat és az applikációk alkalmazása ugyanakkor komoly biztonsági kihívásokat is jelenthet, és fejtörést okozhat a szülőknek, nagyszülőknek, pedagógusoknak és a gyerekeknek, fiataloknak egyaránt. A rendezvény mottója: Együtt egy jobb internetért! Az NBSZ NKI erre a közös felelősségre kívánja ezen a napon felhívni a figyelmet – olvasható. Gordon Eszter/NGYSZ

Digitális szolgáltatóként a T-Systems Magyarország is évek óta partnerkapcsolatot ápol a Gyermekmentő Szolgálattal, szakmai tudásával és tapasztalataival támogatja az Egyesület munkáját. A cég kiberbiztonsági szakemberei sok esetben maguk is szülők, ezért nem csak a legnagyobbak, de a legkisebbek fenyegetettségét is átérzik, és fontos számukra, hogy a technológiai újítások és a digitalizáció biztonságos, hozzáférhető és könnyen felhasználható legyen. A SID remek lehetőség arra, hogy a szakemberek és az érintett szervezetek felhívják a gyerekek, a szülők és a pedagógusok figyelmét a tudatosságra a kibertérben – teszik hozzá.

A Biztonságos Internet Napja nem csak szakmai előadások hangzottak el. A tavaly évvégi videópályázat meghívott nyertesei mentorok irányításával többfordulós internetbiztonsági játékon is részt vehettek. A mentorok Krasznay Csaba, az NKE Eötvös József Kutatóközpont Kiberbiztonsági Kutatóintézet intézetvezetője, Fekete Zsombor játéktervező, szociológus, Kovács Péter, a Google Magyarország munkatársa, Nagy István és Sterner Zoltán, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkatársai, SIP-oktatói voltak.

A rendezvényen a SIP oktatói bemutatták a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Google közös fejlesztésű, 2021 nyarán elindított oktatási programját, a Legyél az Internet Ásza! (Be Internet Awesome) tananyagát, amely nemcsak a gyerekeknek és a tanároknak, de a szülőknek is segít eligazodni az internet világában, és eszköztárat biztosít nekik a felmerülő problémák megoldásához. Gordon Eszter/NGYSZ

A meghívott gyerekek 5 csapatban, egy-egy mentor segítségével, a Legyél te is az internet Ásza! tananyag moduljaira épülő több feladatot is elvégeztek: kvízjátékot, történetmesélést, plakátkészítést, valamint interaktív beszélgetésen és szabadulójátékban is részt vettek.

Az esemény végén Edvi Péter, az NGYSZ elnöke összefoglalta a gyerekek és a mentorok tapasztalatait, észrevételeit: „A mentorok úgy látták, hogy a gyerekek kreatívak, gyorsak és naprakészek voltak, igazi gyermeki találékonysággal oldották meg a feladatokat. A fiatal versenyzők pedig hihetetlen lelkesedéssel játszottak. Szerették a versenyhelyzetet, és élvezték, hogy csapatban működhetnek együtt. Ez pedig a szervezők számára a legnagyobb öröm. Látjuk, hogy a munkánk hasznos és eredményes.”

A rendezvényen kihirdették a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, a NBSZ Kiberbiztonsági Intézet és a T-Systems gyerekeknek szóló új pályázatát, egy internetbiztonságról szóló képregénypályázatot. A fődíj a két legjobb képregény megfilmesítése lesz. A T-Systems, amely zsűriként vesz részt a képregénykészítő pályázatban, a nyerteseket meghívja a vállalat CTRL központjába, ami a kiberbiztonsági szakemberek fellegvára.

Nyitókép: Gordon Eszter/NGYSZ