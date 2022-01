A kibertérben már zajlik az orosz–ukrán háború

Az emberek egy háborút katonákkal, vadászgépekkel, rakétákkal képzelnek el, de valójában egy háború ma már jóval összetettebb. Minden rendszer – nemcsak a katonai rendszerek, hanem az élethez, a gazdaság működéséhez szükséges rendszerek – már számítógépek segítségével működik. Egy háborúban nagyon könnyen előfordulhat, hogy ezeket a rendszereket fogják támadni – mondta érdeklődésünkre a Biztributor elnöke.

Nemes Dániel kiemelte: az ukrán válság esetén is lehet, hogy katonák még nem lépték át a határokat, de a háború már egy jó ideje zajlik a kibertérben, csak még nem a leglátványosabb módokon.

Minden támadó csoportnak megvan a maga jellegzetessége. Vannak olyanok, amelyek nem látványos támadást csinálnak, hanem csak

elhelyeznek hátsó ajtókat informatikai rendszerekben.

Semmi más céljük nincsen ezzel, csak az, hogy ezek az ajtók ott legyenek, amikor valamiért támadni akarnak – fejtette ki a szakértő. Példaként megemlítette, hogy egy vízszolgáltatót nem feltétlenül fognak leállítani a támadók most, de ha bejutnak, semmi mást nem csinálnak, csak elrakják ezt a lehetőséget, és várják az utasítást, hogy mikor lendüljenek támadásba.

Nemes Dániel szerint az ukrán konfliktusban is több szereplő vesz részt a kibertérben, az oroszokat itt is fel lehet fedezni, ahogy sok más támadás mögött. Vannak olyan műszaki eljárások, amelyeket a támadó csoportok kifejlesztettek, és ezek egyértelműen hozzájuk köthetők, megváltoztatásuk sok időt venne igénybe. Ezek konkrét csoportok, amelyek mögött általában a titkosszolgálatok állnak – hangsúlyozta a szakértő. A Fancy Bear nevű csoport ismerős korábbi támadásokból, ezt lehet látni most is, több másik mellett.

