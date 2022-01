Előkelő helyen a budapesti állatkert az európai ranglistán

A ranglistán szereplő 126 európai állatkert közül a Fővárosi Állat- és Növénykert 207 ponttal a 15. helyen szerepel, megelőzve valamennyi hazai állatkertet (amelyek közül a listára összesen négy került fel), és több olyan nagyhírű társintézményt is, mint például a Koppenhágai Állatkert, a Berlini Állatpark, az amszterdami Artis Zoo, a hamburgi Hagenbeck Állatpark, a Londoni Állatkert, az Antwerpeni Állatkert, a Barcelonai Állatkert, a tenerifei Loro Parque, illetve Párizs mindkét állatkertje – tájékoztatott közleményében a budapesti intézmény.

A Sheridan-lista szellemi atyja a brit Anthony Sheridan, aki ugyan nem klasszikus értelemben vett állatkerti szakember, neve mégis jól ismert állatkertészeti berkekben. Eredetileg az elektronikai iparban volt sikeres üzletember, ám 2007-ben, amikor idős kora miatt visszavonult az üzlettől, elhatározta, hogy rendszeresen bejárja Európa legjelentősebb állatkertjét, és kidolgozott egy szempontrendszert is az egyes állatkertek értékelésére. Ez alapján az általa felkeresett intézmények rangsorát is rendszeresen közzéteszi.

Listája – a módszertan részletes leírásával, illetve egyéb állatkerti tapasztalatainak összegzésével együtt – először 2011-ben látott napvilágot What Zoos Can Do című könyvében, majd ezt az elmúlt években további frissítések követték. A ranglista legutóbbi, 2018-as kiadásában a Budapesti Állatkert 110 állatkert közül a 17. helyen szerepelt, vagyis a városligeti intézmény azóta két helyet javított a helyezésén úgy, hogy az értékelésbe bevont összes állatkert száma is emelkedett.

A legfrissebb ranglista a Zooscape 2020 – Sheridan’s Handbook of Zoos in Europe 2015-2030 című, a múlt év legvégén megjelent könyv részeként látott napvilágot.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László