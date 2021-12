Dining Guide – Jammertal Arcok – Selim Ölmez: Az osztrákok irigyek lehetnek most a magyarokra

Wolfgang Puck osztrák származású amerikai séflegenda idén nyáron Magyarországon nyitotta meg legendás étterembrandje, a Spago első képviselőjét az európai kontinensen. A Ferenciek terénél teljes pompájában felújított és újranyitott Matild Palotában nyílt meg a Spago, melynek Budapestre importálásában kulcsszerepet játszott Selim Ölmez hotelmenedzser

A szakember a Dining Guide-nak adott friss interjúban beszélt a szállodai éttermek és a helyi közönség változóban lévő viszonyáról, amelyről saját tapasztalatokkal bírnak, hiszen a Matild Palace luxusszálloda mivolta ellenére gyorsan népszerűvé vált a magyar vendégek körében is étterme, a Spago by Wolfgang Puck és a belvárosi háztetők feletti panorámát nyújtó, impozáns Duchess Bar révén.

Az immár két éve a magyar fővárosban élő Selim Ölmez így értékeli a Spago by Wolfgang Puck idei debütálását a budapesti éttermi életben: „Budapest tökéletes választásnak bizonyult az első európai Spago számára, hiszen mindenféle étterem van már a városban, de olyan, ami a Spagóhoz hasonlóan színes, a világ minden tájáról hozott ízeket egyszerre kínálna, nincsen még egy.”

„A Spago ma már egy Michelin Guide által ajánlott étterem, de azt gondolom, hangulatával, életérzésével versenytársai fölé emelkedik. Az osztrákok irigyek lehetnek most a magyarokra – ráadásul Wolfgang Puck nemrég Magyarországot nevezte új otthonának” – fűzte hozzá.

Selim Ölmez beszélt továbbá nagyívű terveikről a következő Oscar-gála kapcsán, amely a budapesti Spago magyar séfjét, Szántó Istvánt is érintik: „Most nem sok minden történik a világban, de az Oscar-gála márciusi eseményén István is meg fog jelenni, ott fog főzni ő is a sztároknak, magyar ízeket is felszolgálnak majd, és az ott kóstolt legsikeresebb ételköltemények fognak megjelenni a Spago-lánc éttermeiben a világ bármely pontján. Jelenleg folynak ez ügyben az egyeztetések az FBI-jal, és ha a csapatunk megfelel a biztonsági követelményeknek, akkor részt vehetnek a magyar szakácsok az Oscar-gálán, és hódító útjára indíthatjuk a magyar ízeket” – mondta el a beszélgetés során.

Ez a cikk a Dining Guide-dal együttműködésben készült.