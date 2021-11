Néma járvány: nem vesszük komolyan, pedig vannak intő jelek

Magyarországon elsősorban az 50 év fölötti korosztályban nagyjából 600 ezer nő és 300 ezer férfi szenvedhet csontritkulásban, miután azonban sokan nem mennek időben szűrővizsgálatra, meglehetősen nagy a látencia. A betegséget „néma járványnak” is hívják, mivel kezdetben minimálisak a tünetek. Ettől függetlenül jelek vannak – hangsúlyozza a Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő reumatológusa.

Például, ha egy nő menstruációs ciklusa megváltozik, akkor érdemes elvégezni a csontritkulásszűrést, ugyanis a hormonális rendszer az, amely megvédi őt, kivéve, ha vannak más endokrin betegségek a háttérben – tette hozzá Kun Renáta. Ezt két-háromévente mindenképpen meg kellene ismételni, mindig az értéktől függően. Árulkodó tünet lehet a háti, deréktáji fájdalom, ha terheléstől függetlenül, általánosan jelentkezik, valamint a magasságcsökkenés és a gerinc különböző deformitásai. Utóbbiak esetében viszont már nagyon nehéz a csontritkulást meggyógyítani – tette hozzá a szakember.

Kun Renáta üdvözli, hogy egyre több nő számára fontos az egészségtudatos életmód, és hogy a sport a mindennapjai részévé válik. A csontritkulás megelőzésének titka ugyanis az életvitel, egyik kulcsa pedig a testmozgás. A reumatológus az idős beteginek is javasolni szokta, akik korábban nem igazán mozogtak, hogy „tessék elindulni”, még akkor is, ha ízületi kopás miatt fájdalmaik is vannak, mert az izommunka az, ami a csontanyagcserét fokozza, megelőzve a csontritkulás kialakulását. A doktornő másik lehetőségként a kalciumdús étrendet említette, azzal együtt, hogy sokan a laktózérzékenységük miatt kevesebb tejterméket fogyasztanak. De ha a megfelelő D-vitaminszint bevitele mellett változatosan étkezünk, nem lesz a gond a kalciumbevitellel sem – tette hozzá.

A szűrővizsgálat fájdalommentes, a szűrőbuszokon például röntgensugárzással mérik meg a csontozat sűrűségét. Sokszor mégis csak akkor derül ki, hogy valakinek csontritkulása van, ha eltörik valamije. Magyarországon évente 15-20 ezer combnyaktörést regisztrálnak, és az érintettek ötöde valamilyen szövődmény miatt rendszerint fél éven belül meghal.

Nyitókép: seoterra/Getty Images