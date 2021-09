Szása Budapestre érkezett, vajon hány utóda lesz?

Idén tavasszal elpusztult Norbi, a Fővárosi Állat- és Növénykert öreg szibériai tigrise. Így aztán Niva, a nőstény állat egyedül maradt. Most viszont újra társaságot kap maga mellé Szása személyében – olvasható a Hirado.hu cikkében.

Szása 2009-ben született Németországban, majd még kölyökként, néhány hónapos korában került a Veszprémi Állatkertbe. Ott épp most kezdenek neki egy nagymacska komplexum kialakításának, s az építkezés idejére meg kellett oldani az ottani állatok, többek között Szása elhelyezését is. A fővárosi állatkert pedig épp egy hímet keresett Niva mellé.

A szállításra szeptember 20-án, hétfőn került sor, s az újonnan érkezett hím máris a kifutóban látható. Jelenleg új otthonával ismerkedik, felméri a terepet, megismeri a gondozókat, és persze kitapasztalja azt is, hol kapja az ennivalót és az ivóvizet. Amikor pedig már kellő helyismeretet szerez, megkezdik a Nivával való összeszoktatását is.

Szása már tudja, hogy a közelben egy nőstény tigris is van, és hamarosan láthatják is egymást, először csak egymástól elválasztva, két szomszédos kifutóban. Az összeszoktatás ideje alatt figyelni fogják az állatok reakcióit, és ha eljött az ideje, össze is fogják engedni őket.

Niva eddig már öt kölyköt hozott világra és nevelt fel sikeresen. Elméletileg annak sincsen akadálya, hogy a sikeres összeszoktatás után idővel akár Szásával is legyenek közös utódaik. A tigrisek természetvédelmi célú állatkerti szaporítását összehangoló európai tenyészprogram szempontjából tulajdonképpen összeillő párt is alkotnának. Tudni kell azonban azt is, hogy Niva már nem fiatal, augusztusban töltötte be tizenötödik életévét. vagyis Szásánál mintegy három esztendővel idősebb. Így előfordulhat, hogy az eddigi öt kölykén kívül már nem lesznek további utódai. Az új hím társaságának azonban bizonyára így is örülni fog.

A Fővárosi Állat- és Növénykertben 1877 óta foglalkoznak tigrisek tartásával. Az idők során főleg bengáli, szibériai, illetve az azóta már kihalt jávai tigrisek éltek Budapesten.

Nyitókép: Szibériai tigris (Panthera tigris altaica) a Veszprémi Állatkertben 2021. szeptember 7-én. MTI/Vasvári Tamás